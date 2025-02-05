Ностальгия всегда занимает особую нишу в моде, поэтому стоит дать второй шанс некогда популярной обуви, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Элементами эстетики станут яркие цвета, каблуки и ремешки. Босоножки нулевых вернутся в 2025 году с новой силой.

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Босоножки "танга"

Эта обувь лучше всего воспроизводит моду нулевых. Когда-то эту обувь носили Бритни Спирс и Хилари Дафф. Бренды Miu Miu, The Row и Michael Kors представили эту обувь в современной версии. Носить такие босоножки можно с платьями или джинсами.



Модная обувь на весну 2025 / Фото Pinterest

Открытые мюли

В нулевых открытые мюли когда-то очень любила Пэрис Хилтон. В 2025 году эта обувь точно должна быть в вашей коллекции. Ранее за эту обувь отвечали Versace, Dolce&Gabbana и Chloé. Обращайте внимание на обувь из плетеной кожи, прозрачную или с трапециевидным каблуком.



Актуальная обувь на весну 2025 / Фото Pinterest

Босоножки с ремешками

Такие босоножки выглядят довольно гламурно и интересно. В новом сезоне они станут весьма актуальными. Лучше всего их носить с платьями в стиле бохо или шелковыми платьями на бретельках.



Стильная обувь на весну 2025 / Фото Pinterest

Босоножки на невидимых каблуках

Когда-то Дженнифер Лопес и Ким Кардашян увековечили прозрачные каблуки, которые до сих пор остаются трендовыми. Специалисты советуют носить такую обувь с мини-платьем или костюмами.



Актуальная обувь на весну 2025 / Фото Pinterest

Босоножки на платформе XXL

Обувь с нулевых снова возвращается в моду, поэтому обращайте особое внимание на обувь на высокой и массивной платформе, которые можно носить с джинсами, платьями и брюками.



Модная обувь на весну 2025 / Фото Pinterest

Металлизированные босоножки

В новом сезоне типичные босоножки бежевого и черного цвета отойдут на задний план, а в моду войдет серебристая пара обуви, которая прекрасно сочетается с брючными костюмами и платьями.



Актуальная обувь на весну 2025 / Фото Pinterest