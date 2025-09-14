"Дьявол носит Prada 2" задает тренды: 4 трендовые пары обуви Энн Хэтэуэй из фильма
- На съемках второй части "Дьявол носит Prada" обсуждают обувь Энн Хэтэуэй, которая формирует тренды для коллекций 2025 года.
- Среди обуви: босоножки на платформе Chloé, черные ботильоны Saint Laurent, остроносые туфли Prada и сапоги со змеиным принтом.
В Нью-Йорке продолжаются съемки долгожданной второй части фильма "Дьявол носит Prada". Пока детали сюжета остаются в тайне, в сети быстро распространяются кадры из-за кулис.
Среди самых обсуждаемых элементов – стильные образы, в частности, обувь героини Хэтэуэй. Очевидно, обувь ее героини станет вдохновением в коллекциях сезона осень-зима 2025/2026, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
Читайте также От приталенных до "в пол": какие брюки в тренде в сезоне осень-зима
Какую стильную обувь показала в фильме Хэтэуэй?
- Босоножки на платформе в стиле бохо
Энди продемонстрировала яркий ансамбль с длинным ярким платьем от Габриэлы Херст, дополненным босоножками на деревянной платформе от Chloé. Обувь на ремешках, вдохновленная 70-ми, кажется, создана специально для неторопливых прогулок по городу в солнечные дни.
Энн Хэтэуэй в стильных босоножках / Фото Vogue
- Черные ботильоны
В ярком модном образе актриса продемонстрировала и строгий костюм с полосатой жилеткой, белой спинкой и прямыми брюками от Jean Paul Gaultier. Завершили образ классические черные ботильоны от Saint Laurent.
Энн Хэтэуэй в черных ботильонах / Фото Vogue
- Белые остроносые туфли
В белоснежном тотал-луке от Phoebe Philo и Nili Lotan главную роль играют сатиновые остроносые туфли Prada. Эта роскошная обувь улучшает общий вид, демонстрируя, что простота все еще может излучать элегантность.
Эти туфли – незаменимы для поклонников минимализма, ведь они прекрасно дополняют широкие брюки, строгие костюмы и пальто прямого кроя.
Образ Хэтэуэй в белом цвете / Фото Vogue
- Сапоги со змеиным принтом
Неожиданный поворот – джинсы с лацканами, синий свитер и бежевый пиджак Ralph Lauren, дополнен шарфом и стильной сумкой с бахромой Valentino. Завершают образ высокие сапоги с ярким змеиным узором.
Сапоги со змеиным принтом на Энн Хэтэуэй / Фото Vogue
В 2025-м популярный когда-то леопардовый принт теряет свою новизну, уступая место змеиному принту как новой модной альтернативе. Этот смелый узор легко интегрируется в офисный дресс-код, особенно в сочетании с джинсовой и сдержанной верхней одеждой.
Какие сапоги в тренде в 2025 году?
- Сапоги сезона осень-зима 2025/2026 становятся центральной точкой стиля, позволяя играть на контрастах и делать обувь ключевым элементом образа.
- В тренде: ботфорты из мягкой кожи, сапоги со змеиным принтом, бордовые оттенки, сапоги для верховой езды и с мягким голенищем.