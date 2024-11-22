Без них не обойтись: 5 трендовых пар обуви на зимний сезон

Теплые и комфортные сапоги в зимнюю пору – это едва ли не самая необходимая вещь после пуховика. Теперь зимняя обувь стала не только удобной, но и стильной, поскольку ее с радостью можно совместить со многими интересными аутфитами.

Во многих городах уже засыпает снегом, поэтому важно позаботиться об обуви, пишет 24 Канал. В этом году в моде будут варианты, которые не являются для нас новинкой. Они были популярными несколько сезонов назад, но до сих пор не теряют своей актуальности, поскольку их охотно примеряют на себя модницы.

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К свитерам, кардиганам, джинсам, трикотажным брюкам и лосинам подойдет почти вся представленная обувь, поэтому выбирайте только то, что вам больше всего подойдет к стилю и верхней одежде.

Ботинки челси

Эти ботинки прекрасно защищают от холода и морозной температуры. Благодаря тракторной подошве, они уберегут вас от скользкой дороги, а их строгий дизайн придаст образам определенной крутости. Хорошо челси сочетаются с лосинами и дубленками и пуховиками. А еще их можно носить с джинсами, под которые можно спрятать частичку верха обуви.



Трендовая обувь на зиму / Фото Pinterest

Угги

Невероятно стильные угги не сходят с модных радаров уже несколько лет подряд. Девушки носят с уггами любые варианты джинсов или брюк и стилизуют с короткими шубами или длинными пальто.



Трендовая обувь на зиму / Фото Pinterest

Дутики

Эффектные дутики заменили ранее популярные мунбуты. Этот вариант обуви является несколько проще в виде и самой стилизации. Дутики красиво смотрятся с дубленками, пуховиками и шапкой бини. Выбирайте для себя классический черный, коричневый или кремовый цвет.



Трендовая обувь на зиму / Фото Pinterest

Ботинки на шнуровках

Такие ботинки идеально подходят для создания кэжуальных образов. Они сочетаются с лосинами, джинсами и даже имеют интересный вид с юбками из денима или трикотажными платьями.



Трендовая обувь на зиму / Фото Pinterest

Утепленные кроссовки

В последнее время в моду входят утепленные кроссовки, поэтому можете их покупать, если любите носить мешковатые джинсы или брюки палаццо. Они также подойдут к спортивным или трикотажным брюкам. Однако носить кроссовки в зимнее время надо так, чтобы их полностью накрывала штанина и не было голых лодыжек.



Трендовая обувь на зиму / Фото Pinterest