У багатьох містах вже засипає снігом, тому важливо подбати про взуття, пише 24 Канал. Цього року в моді будуть варіанти, які не є для нас новинкою. Вони були популярними кілька сезонів тому, але досі не втрачають своєї актуальності, оскільки їх залюбки приміряють на собі модниці.

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До светрів, кардиганів, джинсів, трикотажних штанів та лосинів пасуватиме майже все представлене взуття, тож обирайте лише те, що вам найбільше підійде до стилю та верхнього одягу.

Черевики челсі

Ці черевики чудово захищають від холоду та морозяної температури. Завдяки тракторній підошві, вони вбережуть вас від слизької дороги, а їхній строгий дизайн додасть образам певної крутості. Добре челсі поєднуються з лосинами та дублянками та пуховиками. А ще їх можна носити з джинсами, під які можна заховати частинку верху взуття.



Трендове взуття на зиму / Фото Pinterest

Угги

Неймовірно стильні угги не сходять з модних радарів вже кілька років поспіль. Дівчата носять з уггами будь-які варіанти джинсів чи штанів та стилізують з короткими шубами чи довгими пальтами.



Трендове взуття на зиму / Фото Pinterest

Дутики

Ефектні дутики замінили раніше популярні мунбути. Цей варіант взуття є дещо простішим у вигляді та й самій стилізації. Дутики мають красивий вигляд з дублянками, пуховиками та шапкою біні. Обирайте для себе класичний чорний, коричневий чи кремовий колір.



Трендове взуття на зиму / Фото Pinterest

Черевики на шнурівках

Такі черевики ідеально підходять для створення кежуальних образів. Вони поєднуються з лосинами, джинсами та навіть мають цікавий вигляд зі спідницями з деніму чи трикотажними сукнями.



Трендове взуття на зиму / Фото Pinterest

Утеплені кросівки

Останнім часом в моду входять утеплені кросівки, тому можете їх купувати, якщо любите носити мішкуваті джинси чи штани палаццо. Вони також підійдуть до спортивних чи трикотажних штанів. Однак носити кросівки в зимову пору треба так, щоб їх повністю накривала штанина й не було голих щиколоток.



Трендове взуття на зиму / Фото Pinterest