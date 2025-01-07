Обувь только для фото в горах: почему Moon Boot не стоит носить по городу

Безусловно угги являются номером один среди всей зимней обуви, впрочем блогеры в холодное время находят им альтернативу и выбирают культовые мунбуты, которые еще называют луноходами.

Дутые сапоги Moon Boot уже не один год появляются в образах известных модниц, пишет 24 Канал. Выглядят они стильно и интересно и действительно подходят к зимнему наряду и верхней одежде, впрочем не все с ними так просто.

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На первый взгляд, сразу заметно, что обувь немного габаритная и может вызвать трудности при ходьбе. В общем она была придумана для того, чтобы женщины после катания на горнолыжных курортах сняли лыжи и надели теплые ботинки, чтобы покрасоваться видами за чашкой теплого какао или глинтвейна.

Именно поэтому большинство из нас могли замечать так много красивых и эффектных образов в лыжном костюме и мунбутах, которые модницы примеряют в Куршавеле, Санкт-Морице, Аспене или в нашем Буковеле. Для горной холодной погоды – эта обувь является лучшим, поскольку оно водонепроницаемое и очень теплое, потому что сохраняет тепло при экстремальной температуре -35 градусов.

Но для ходьбы в городе мунбуты являются неудобными. Каждая пара выпускается в универсальном размере – от 39-го по 41-й. Эти ботинки были вдохновлены первой высадкой человека на Луну и очень похожи на обувь космонавта NASA тех времен, поэтому для города действительно они не совсем подходят.

Интересный факт заключается в том, что у мунбутов нет правого или левого ботинка, поэтому надевать можно их как угодно. Несмотря на то, что ботинки в основном покупают к зимней экипировке в горы, все же некоторые девушки не отказываются придать пару обуви и носить их по городу.

Блогер Таня Парфильева одела известные сапоги для поездки в горы. Именно для гор они и предназначены. Образ инфлюенсерка составила стильный и интересный на основе кремового свитера с зимним узором, лосин, теплой куртки, шапки и мунбутов.

Конечно, эти сапоги очень красивые, поскольку представлены в разноцветной палитре цветов, поэтому удачно сочетаются с любым пуховиком, шубой или дубленкой, впрочем планируя такую покупку надо хорошо подумать над тем, сможете ли вы постоянно в них ходить, поскольку обувь действительно габаритная и ограничена в стилизации. Сочетать ботинки Moon Boot можно только с лосинами.