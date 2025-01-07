Дуті чоботи Moon Boot вже не один рік з’являються в образах відомих модниць, пише 24 Канал. Виглядають вони стильно й цікаво та справді пасують до зимового вбрання та верхнього одягу, втім не все з ними так просто.

Дивіться також Трендове взуття на 2025 рік: гід наймоднішими варіантами

На перший погляд, одразу помітно, що взуття трохи габаритне й може викликати труднощі під час ходьби. Загалом воно було придумане для того, щоб жінки після катання на гірськолижних курортах зняли лижі та одягнули теплі черевики, щоб покрасуватися краєвидами за чашкою теплого какао чи глінтвейну.

Саме тому більшість з нас могли помічати так багато красивих та ефектних образів у лижному костюмі та мунбутах, які модниці приміряють в Куршавелі, Санкт-Моріці, Аспені чи у нашому Буковелі. Для гірської холодної погоди – це взуття є найкращим, оскільки воно водонепроникне й дуже тепле, бо зберігає тепло при екстремальній температурі -35 градусів.

Та для ходьби в місті мунбути є незручними. Кожна пара випускається в універсальному розмірі – від 39-го по 41-й. Ці черевики були натхненні першою висадкою людини на Місяць й дуже схожі на взуття космонавта NASA тих часів, тож для міста й справді вони не зовсім підходять.

Цікавий факт полягає в тому, що в мунбутів немає правого чи лівого черевика, тож вдягати можна їх як заманеться. Попри те, що черевики здебільшого купують до зимового екіпірування в гори, все ж таки деякі дівчата не відмовляються придати пару взуття та носити їх по місту.

Блогерка Таня Парфільєва одягнула відомі чоботи для поїздки в гори. Саме для гір вони й призначені. Образ інфлюенсерка склала стильний та цікавий на основі кремового светра із зимовим візерунком, лосинів, теплої куртки, шапки та мунбутів.

Звісно, ці чоботи дуже красиві, оскільки представлені в різнокольоровій палітрі кольорів, тож вдало поєднаються з будь-яким пуховиком, шубою чи дублянкою, втім плануючи таку покупку треба добре подумати над тим, чи зможете ви постійно в них ходити, оскільки взуття й справді габаритне та обмежене в стилізації. Поєднувати черевики Moon Boot можна лише з лосинами.