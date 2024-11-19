Агги возвращается в моду: как выглядит самая актуальная обувь сезона

С приближением зимней поры в моду входит самая желанная обувь всех девушек, которая прекрасно спасает от мороза и холода. Несмотря на классические сапоги и ботинки, обувь агги является фаворитом всех модниц, поэтому без нее не обойтись. Она вернула себе популярность в последние годы, поэтому сейчас считается №1 среди всех вариантов обуви.

Силуэт UGG в зимнюю пору – это иконическая обувь в мире моды, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. Простая обувь без лишних деталей является легко узнаваемой и вневременной. Мода меняется, впрочем UGG остается верным своей классической форме, адаптируясь при этом к новым тенденциям.

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Такие модели обуви обожают модницы со всего мира, но чаще всего их носят скандинавки, которые любят удобство и стиль. Агги носят в будни и мировые знаменитости. Ценительницами обуви на высокой платформе являются Белла и Джиджи Хадид, Хейли Бибер, Кендалл Дженнер и многие другие модницы.

Обувь завоевала популярность у украинских модниц, поскольку девушки тоже ценят комфорт и долговечность. В тройку самых популярных моделей входит:

Pumped Slide – обувь с объемным силуэтом в современном дизайне;

– обувь с объемным силуэтом в современном дизайне; Cozy Clog – теплые сабо, которые имеют трендовый вид и идеально подходят для повседневной жизни;

– теплые сабо, которые имеют трендовый вид и идеально подходят для повседневной жизни; Ultra Mini New Heights – агги, воплощающие в себе комфорт и современный тренд на платформу.

В моде также остаются модели TAZZ, которые идеально подходят для спортивного стиля и минималистичной эстетики. Они известны тем, что имеют акцент в виде вышивки. Повышенная подошва аггов идеально подходит для жизни в мегаполисе.

Обувь хорошо стилизуется с джинсами, свитерами, трикотажными костюмами, пуховиками, дубленками и шубами.

Среди бестселлеров остаются варианты Classic Ultra Mini и Classic Ultra Mini Platform. Выглядят они достаточно комфортно и современно и привлекают к себе немало внимания. Эта обувь прекрасно стилизуется с леггинсами и обтягивающими джинсами скинни.

Носите агги с удовольствием с любой верхней одеждой, нарядами и головными уборами. Создавайте с ними уютные и комфортные образы на основе вязаных вещей, которые будут сохранять тепло.