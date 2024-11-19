Силует UGG в зимову пору – це іконічне взуття у світі моди, пише 24 Канал з посиланням на Elle. Просте взуття без зайвих деталей є легко впізнаваним та позачасовим. Мода змінюється, втім UGG залишається вірним своїй класичній формі, адаптовуючись при цьому до нових тенденцій.

Читайте також Високі чоботи – тренд зими: з чим їх ефектно стилізувати

Такі моделі взуття обожнюють модниці зі всього світу, але найчастіше їх носять скандинавки, які люблять зручність та стиль. Агги носять в будні й світові знаменитості. Поціновувачками взуття на високій платформі є Белла та Джіджі Хадід, Гейлі Бібер, Кендалл Дженнер та багато інших модниць.

Взуття завоювало популярність в українських модниць, оскільки дівчата теж цінують комфорт та довговічність. До трійки найпопулярніших моделей входить:

Pumped Slide – взуття з об’ємним силуетом в сучасному дизайні;

– взуття з об’ємним силуетом в сучасному дизайні; Cozy Clog – теплі сабо, які мають трендовий вигляд й ідеально підходять для повсякдення;

– теплі сабо, які мають трендовий вигляд й ідеально підходять для повсякдення; Ultra Mini New Heights – агги, що втілюють у собі комфорт та сучасний тренд на платформу.

У моді також залишаються моделі TAZZ, які ідеально підходять для спортивного стилю та мінімалістичної естетики. Вони відомі тим, що мають акцент у вигляді вишивки. Підвищена підошва аггів ідеально підходить для життя в мегаполісі.

Взуття добре стилізується з джинсами, светрами, трикотажними костюмами, пуховиками, дублянками та шубами.

Серед бестселерів залишаються варіанти Classic Ultra Mini та Classic Ultra Mini Platform. Виглядають вони досить комфортно та сучасно й привертають до себе чимало уваги. Це взуття чудово стилізується з легінсами та обтислими джинсами скінні.

Носіть агги із задоволенням з будь-яким верхнім одягом, вбранням та головними уборами. Створюйте з ними затишні та комфортні образи на основі в'язаних речей, які будуть зберігати тепло.