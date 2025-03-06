Для некоторых пышный бюст – гордость, для некоторых – проблема, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Инны Вихоровой. Некоторые женщины часто прячут зону декольте, другие же слишком сильно обнажают. Для того, чтобы знать где баланс, нужно знать главные правила относительно вещей для представительниц с большой грудью.

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Наряды с вырезами

Обладательницам пышного бюста подходят низкие вырезы. Важно понимать, что максимально глубокий V-образный вырез будет выглядеть очень вульгарно. Именно поэтому надо четко понимать баланс между низким и глубоким вырезом, чтобы не акцентировать на грудь.

По правилам, нижняя точка выреза должна заканчиваться над угловинкой на груди. Если правильно подобрать V-образный вырез, то он позволит подчеркнуть все ваши прелести и визуально сделать их аккуратнее, раскрыть плечи и вытянуть силуэт. Закрытая одежда может визуально укорачивать шею и даже увеличивать грудь, а нужно сделать так, чтобы они визуально выглядели меньше.

Объемы

По рекомендации блогера, стоит избегать большого количества объема в верхней части одежды. Лучше не носить жабо, рюши, пышные воротники или другие декоративные элементы, потому что они создают в груди лишний объем.

Также надо относиться осторожно к выбору украшений. Лучше выбирать минималистичные кулончики и подвески. Объемное ожерелье придаст объема там, где его нужно будет скрыть.



Женщинам с пышным бюстом надо правильно выбирать наряды / Фото из инстаграма Эшли Грэм

Принты

Неудачную шутку может сыграть наряд в крупный горох, полоску или орнамент, который размещен на верхней части блузы. Женщинам с пышной грудью лучше отдавать предпочтение чистым цветам без принтов, поскольку они не привлекают внимания к области груди.

Что нельзя одевать женщинам с пышными объемами

Обладательницам пышных форм надо отказаться от накладных карманов на груди, ярких поясов и ремней, застегивающихся под грудью и маек с тонкими бретелями.