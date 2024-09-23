У каждого из нас были моменты в жизни, когда глядя на свои образы, у нас возникала мысль: "Для чего я это надела?", пишет Lady 24. Иногда ненароком у каждого из нас происходят модные курьезы, но их надо избегать, чтобы всегда иметь стильный и красивый вид.

Интересно Антитренды сентября: эти вещи не должны быть в вашем гардеробе

Несмотря на то, что мода циклична и в этом году в наши гардеробы вернулось немало вещей из 90-х и нулевых, есть несколько элементов гардероба, от которых всем нам надо будет избавиться до начала 2025 года.

Леопард

Этот принт уже настолько стремительно ворвался в гардеробы каждой из нас, что с нового года он уже будет неуместным. В 2025 году в тренде будут новые принты, даже если и анималистические, но от леопарда начинайте отказываться. Европейские модницы все чаще начали надевать на себе наряды в коровьем принте, поэтому, вероятно, именно он будет актуальным.



Антитренды 2025 года / Фото Pinterest

Джинсы карго

В этом году мы могли заметить, что карго почти не использовались в образах. Все быстро забыли об этом микротренде, поэтому больше делали ставку на брюки с кружевом или из шелка. В 2025 году избавьтесь от одежды с широкими карманами.



Антитренды 2025 года / Фото Pinterest

Кроссовки на массивной подошве

Несколько лет назад массивные кроссовки были очень популярными, но этот тренд стал скоротечным, поэтому актуальными снова остались базовые белые кроссовки или кеды. Лучше отказаться от обуви на массивной подошве, потому что они неуместны в этом году, а в следующем тем более будут выглядеть странно и старомодно.



Антитренды 2025 года / Фото Pinterest

Ведущие издания еще не делились основными трендами нарядов для нового года, впрочем определить их вы сможете самостоятельно, просмотрев коллекции с осенних Недель моды, которые представляют наряды на весенне-летний сезон 2025 года.