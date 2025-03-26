Что надеть на День рождения: подборка самых красивых образов

Каждая именинница хочет выглядеть в свой День рождения непревзойденно. В этом ей поможет красивый наряд, прическа и макияж. Иногда определиться с образом на праздник не совсем просто, поэтому предлагаем почерпнуть вдохновение и найти тот аутфит, который будет отражать ваше настроение и стиль.

На День рождения часто одевают что-то изысканное и эффектное, впрочем даже в базовом классическом наряде можно выглядеть безупречно, пишет 24 Канал.

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Лучшим выбором на празднование Дня рождения остается платье или брючный костюм. Впрочем, кроме этих вещей есть еще несколько интересных вариантов, которые могут вам понравиться. Сначала предлагаем образы для именинницы.

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Блестящее платье

Платья с блестками или пайетками выглядят достаточно изысканно и интересно. День рождения – это идеальный праздник для наряда, что пропитано особым шиком. Можно подбирать для себя различные фасоны и крой и дополнять роскошными сапогами, туфлями или босоножками.

Платье-бюстье

В таком платье любая именинница будет чувствовать себя королевой вечера. Платье может быть в базовом черном или белом цвете. Кроме того, можно сделать ставку на яркий оттенок. Вариантов платьев-бюстье достаточно, важно только подобрать то, что будет подходить к фигуре.

Костюм

Именинница может примерить на День рождения роскошный корсет в сочетании со штанами палаццо, а сверху добавить жакет. Вместо корсета можно одеть жилетку, чтобы наряд выглядел в стиле Old Money. Такой костюм надо обязательно дополнить туфлями на высоком каблуке.

Подруги именинницы могут примерить для себя те же вещи – различные фасоны платьев или костюм. И в случае, если им захочется несколько более спокойного образа, чтобы не затмить именинницу, тогда можно делать ставку на красивую блузу с юбкой или брюками палаццо, жакет с джинсами или интересный лонгслив с лосинами.

На День рождения подруги также могут надевать платья, однако надо отказаться от роскошных вариантов в длине макси или платьев с разрезами. На праздновании тоже стоит выглядеть красиво, но здесь важно не переусердствовать с выбором. Для вдохновения предлагаем посмотреть интересные образы для подруг.