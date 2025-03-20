Большинство людей любят получать подарки, но не всегда понимают, что преждевременное поздравление является не совсем правильным, пишет 24 Канал. По приметам, дарить подарок на День рождения или другой праздник – не стоит, поскольку это может привести к слезам, неприятности, бедности, несчастьям или болезням.

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Говорят, что если заранее поздравить замужнюю женщину, то в дальнейшем ее может ждать одиночество. Сделанный ранее сюрприз приведет к тому, что человек заболеет на свой праздник. Болезнь может постигнуть не только именинника, но и родственников и близких.



Подарок на День рождения стоит дарить вовремя / Фото Pexels

Не погружаясь в приметы, следует понимать, что человеку не совсем приятно будет получать подарок раньше, поскольку он будет ожидать сюрприз в особый для себя день.

Если же подарить подарок на праздник никак не получается, тогда даря его скорее, стоит отказаться от поздравительных слов, а поздравить с Днем рождения уже в правильную дату. Также можно отправить подарок по почте или заказать курьерскую доставку с оговоренным сроком.

Чтобы обезопасить себя от негативных последствий – не открывайте подарок быстрее срока. Спрячьте его куда-то в шкаф и откройте в день рождения.