Більшість людей люблять отримувати подарунки, але не завжди розуміють, що передчасне привітання є не зовсім правильним, пише 24 Канал. За прикметами, дарувати подарунок на День народження чи інше свято – не варто, оскільки це може призвести до сліз, неприємності, бідності, нещасть чи хвороб.

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Кажуть, що якщо наперед привітати заміжню жінку, то надалі її може чекати самотність. Зроблений раніше сюрприз призведе до того, що людина захворіє на своє свято. Недуга може спіткати не лише іменинника, але й родичів та близьких.



Подарунок на День народження варто дарувати вчасно / Фото Pexels

Не занурюючись у прикмети, слід розуміти, що людині не зовсім приємно буде отримувати подарунок раніше, оскільки вона буде очікувати на сюрприз в особливий для себе день.

Якщо ж подарувати подарунок на свято ніяк не виходить, тоді даруючи його швидше, варто відмовитися від вітальних слів, а привітати з Днем народження вже в правильну дату. Також можна надіслати подарунок поштою чи замовити кур’єрську доставку з обумовленим терміном.

Щоб убезпечити себе від негативних наслідків – не відкривайте подарунок швидше терміну. Заховайте його кудись в шафу й відкрийте в день народження.