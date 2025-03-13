Сказати приємні слова можна від серця. Якщо вам важко сформулювати привітання, не засмучуйтеся, краще скористайтеся готовими варіантами оригінальних привітань, пише 24 Канал.

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Які слова сказати чоловіку на День народження

Вітаю тебе з чудовим святом! Бажаю, щоб життя дарувало тільки яскраві моменти, а всі твої мрії ставали реальністю. Нехай удача завжди супроводжує тебе, а поруч будуть вірні друзі!

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З Днем народження, любий! Бажаю тобі завжди бути в гарному настрої, досягати вершин і не зупинятися на досягнутому. Нехай твої дні будуть наповнені щастям і гармонією.

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Що сказати чоловіку на свято / Фото Pinterest

Вітаю тебе з Днем народження! Бажаю, щоб твій шлях був освітлений світлом надії та успіху, а кожен день дарував щастя і гармонію. Нехай здійсняться всі твої мрії!

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Вітаю з Днем народження! Бажаю великих перемог, безмежного щастя і багато щасливих моментів у колі друзів та рідних. Нехай цей рік стане твоїм найкращим!

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Які слова потішать вашого чоловіка / Фото Pinterest

Любий, з Днем народження! Бажаю тобі, щоб цей рік був сповнений цікавих можливостей та нових звершень. Нехай удача супроводжує тебе на кожному кроці, а поруч завжди будуть вірні люди, які підтримають у важливий момент. Хай твоя енергія не вичерпується, а серце наповнюється щастям і гармонією!

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З Днем народження, мій хороший! Бажаю тобі здоров'я, сили та впевненості в собі. Нехай удача завжди буде на твоєму боці, а всі труднощі стають лише тимчасовими перепонами на шляху до великих перемог. Бажаю, щоб твоє життя було сповнене теплими моментами, справжніми друзями і гармонією в душі.

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Як привітати коханого з Днем народження / Фото Pinterest

З Днем народження, любий! Бажаю тобі залишатися таким же справжнім і сильним чоловіком, як ти є, і отримувати від життя все найкраще!

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Вітаю тебе з чудовим святом, мій любий! Бажаю тобі безмежної енергії для досягнення всіх цілей і мрій. Нехай твоя життєва дорога буде рівною, а попереду чекають тільки приємні сюрпризи. Хай в серці завжди горить вогонь натхнення, а поруч будуть тільки вірні люди, готові підтримати в будь-яку хвилину!

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Що сказати чоловіку на День народження, аби йому було приємно / Фото Pinterest

З Днем народження, любий! Бажаю тобі безмежної удачі у всіх твоїх починаннях, великих досягнень та здійснення найсміливіших мрій. Нехай кожен день приносить радість і нові можливості для розвитку. Бажаю здоров'я, гармонії в душі й щастя у всіх сферах життя. Ти заслуговуєш тільки найкращого!

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З Днем народження, любий! Бажаю, щоб кожен день приносив радість, а життя дарувало лише найкраще. Нехай удача і здоров'я будуть твоїми постійними супутниками, а мрії, що здаються недосяжними, обов'язково здійсняться. Ти – сильна і мудра людина, і я вірю, що тебе чекають лише великі перемоги!