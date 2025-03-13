Є сумки, які ніколи не вийдуть із моди. Однак навіть найдорожча люксова сумка може спадати з плеча, пише 24 Канал.

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5 способів зробити так, щоб сумка не сковзала з плеча

Обирайте правильний ремінець

Ширший ремінець краще тримається на плечі, ніж вузький. Крім цього, все залежить і від його матеріалу. Текстурований ремінець (наприклад, із тканини або замші) менше ковзає, ніж гладка шкіра чи екошкіра.

Правильно носіть сумку

Носіть сумку ближче до шиї – якщо ремінець розташований якомога далі від краю плеча, він рідше сповзатиме.

І, якщо довжина ремінця дозволяє, носіть сумку навхрест – такий спосіб носіння не лише зручний, а й допомагає рівномірно розподілити вагу.



Старайтеся, щоб ремінець був ближче до шиї, а не на краю плеча / Unsplash

Використовуйте силіконові або текстильні підкладки

Мало хто знає про те, що існують спеціальні силіконові накладки на ремінь, які зменшують ковзання. Також деякі сумки мають тканинну підкладку з внутрішньої сторони ременя, що допомагає фіксувати його на плечі.

Додайте об'єм на плечі

Одяг із текстурою, наприклад, светр із грубої в'язки, допоможе утримувати сумку краще, ніж шовковиста або дуже гладка тканина.

Тримайте руку на ремінці

Це один із найочевидніших способів, однак він працює. Якщо несете важку сумку, то можна іноді притримувати її рукою, щоб запобігти сповзанню.