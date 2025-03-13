Є сумки, которые никогда не выйдут из моды. Однако даже самая дорогая люксовая сумка может спадать с плеча, пишет 24 Канал.

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5 способов сделать так, чтобы сумка не скользила с плеча

  • Выбирайте правильный ремешок

Более широкий ремешок лучше держится на плече, чем узкий. Кроме этого, все зависит и от его материала. Текстурированный ремешок (например, из ткани или замши) меньше скользит, чем гладкая кожа или экокожа.

  • Правильно носите сумку

Носите сумку ближе к шее – если ремешок расположен как можно дальше от края плеча, он реже будет сползать.

И, если длина ремешка позволяет, носите сумку накрест – такой способ ношения не только удобен, но и помогает равномерно распределить вес.

Сумка на плече
Старайтесь, чтобы ремешок был ближе к шее, а не на краю плеча / Unsplash

  • Используйте силиконовые или текстильные подкладки

Мало кто знает о том, что существуют специальные силиконовые накладки на ремень, которые уменьшают скольжение. Также некоторые сумки имеют тканевую подкладку с внутренней стороны ремня, что помогает фиксировать его на плече.

  • Добавьте объем на плече

Одежда с текстурой, например, свитер из грубой вязки, поможет удерживать сумку лучше, чем шелковистая или очень гладкая ткань.

  • Держите руку на ремешке

Это один из самых очевидных способов, однако он работает. Если несете тяжелую сумку, то можно иногда придерживать ее рукой, чтобы предотвратить сползание.