Є сумки, которые никогда не выйдут из моды. Однако даже самая дорогая люксовая сумка может спадать с плеча, пишет 24 Канал.
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5 способов сделать так, чтобы сумка не скользила с плеча
- Выбирайте правильный ремешок
Более широкий ремешок лучше держится на плече, чем узкий. Кроме этого, все зависит и от его материала. Текстурированный ремешок (например, из ткани или замши) меньше скользит, чем гладкая кожа или экокожа.
- Правильно носите сумку
Носите сумку ближе к шее – если ремешок расположен как можно дальше от края плеча, он реже будет сползать.
И, если длина ремешка позволяет, носите сумку накрест – такой способ ношения не только удобен, но и помогает равномерно распределить вес.
Старайтесь, чтобы ремешок был ближе к шее, а не на краю плеча / Unsplash
- Используйте силиконовые или текстильные подкладки
Мало кто знает о том, что существуют специальные силиконовые накладки на ремень, которые уменьшают скольжение. Также некоторые сумки имеют тканевую подкладку с внутренней стороны ремня, что помогает фиксировать его на плече.
- Добавьте объем на плече
Одежда с текстурой, например, свитер из грубой вязки, поможет удерживать сумку лучше, чем шелковистая или очень гладкая ткань.
- Держите руку на ремешке
Это один из самых очевидных способов, однако он работает. Если несете тяжелую сумку, то можно иногда придерживать ее рукой, чтобы предотвратить сползание.