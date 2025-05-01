Спирт – це один з основних компонентів парфумів. Вміст цього інгредієнта у ароматі доволі вагомий, пише 24 Канал.

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Чому є запах спирту у парфумах

Концентрація спирту в усіх ароматах доволі велика:

Парфуми – більш як 90% спирту;

– більш як 90% спирту; Парфумована вода – приблизно 90% спирту;

– приблизно 90% спирту; Туалетна вода – орієнтовно 80%.



Чому туалетна вода пахне спиртом / Фото Unsplash

Зверніть увагу! Попри те, що у парфумів найвища концентрація спирту, він там відчувається найменше через високий відсоток вмісту ароматичних олій.

Потрібно розуміти, що запах спирту зазвичай відчувається тільки в перші секунди або хвилини після нанесення. І це абсолютно нормально.

Так відбувається через те, що спирт є леткою речовиною й випаровується першим, звільняючи ароматичні компоненти. Тобто відбувається так зване "відкриття аромату".



Чому відчувається спирт від парфумів / Фото Unsplash

Водночас, якщо ви відчуваєте спирт довше декількох хвилин, на це можуть бути об'єктивні причини:

при виготовленні парфумів використовувався неякісний спирт;

парфуми зберігаються неправильно.

Як уникнути запаху спирту від парфумів: