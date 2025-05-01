Спирт – це один з основних компонентів парфумів. Вміст цього інгредієнта у ароматі доволі вагомий, пише 24 Канал.
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Чому є запах спирту у парфумах
Концентрація спирту в усіх ароматах доволі велика:
- Парфуми – більш як 90% спирту;
- Парфумована вода – приблизно 90% спирту;
- Туалетна вода – орієнтовно 80%.
Чому туалетна вода пахне спиртом / Фото Unsplash
Зверніть увагу! Попри те, що у парфумів найвища концентрація спирту, він там відчувається найменше через високий відсоток вмісту ароматичних олій.
Потрібно розуміти, що запах спирту зазвичай відчувається тільки в перші секунди або хвилини після нанесення. І це абсолютно нормально.
Так відбувається через те, що спирт є леткою речовиною й випаровується першим, звільняючи ароматичні компоненти. Тобто відбувається так зване "відкриття аромату".
Чому відчувається спирт від парфумів / Фото Unsplash
Водночас, якщо ви відчуваєте спирт довше декількох хвилин, на це можуть бути об'єктивні причини:
- при виготовленні парфумів використовувався неякісний спирт;
- парфуми зберігаються неправильно.
Як уникнути запаху спирту від парфумів:
- Не нюхайте парфуми одразу після нанесення, зачекайте хоча б 30 – 60 секунд.
- Обирайте більш концентровані формули (у них менше спирту).
- Правильно зберігайте парфуми.