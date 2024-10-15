В каких цветах встречать Новый год 2025 по знакам Зодиака: советы от астрологов

До Нового года осталось более 2 месяцев, поэтому у каждого из нас есть время, чтобы найти для себя идеальный наряд в праздничную ночь, который сможет задобрить хозяйку года – Зеленую Деревянную Змею. Астрологи даже подробно рассказали, какой наряд нужен каждому знаку Зодиака.

Даже малейшие детали влияют на то, как пройдет для нас 2025 год, пишет Lady 24. Большинство из нас верят в то, что как встретим Новый год, так его и проведем, поэтому стоит особое внимание обращать на цвет наряда, который любит главное животное года по восточному гороскопу.

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Одежда на Новый год для каждого знака Зодиака

2025 год стоит встречать в вещах, которые являются производными к Зеленой Деревянной Змее. Это означает, что номером один является зеленый цвет и все его оттенки, а на втором плане уже производные цвета к дереву – коричневый, желтый, золотой. Змея не очень любит яркие и карнавальные наряды, однако пайетки могут присутствовать в платьях, поскольку переливание будет отражать ее чешую.

Астрологи уже определили цвета, которые идеально подойдут для каждого знака Зодиака в новогоднюю ночь. Отталкивайтесь от этих рекомендаций и выбирайте для себя идеальный наряд.

Овен

Астрологи советуют Овнам выбирать для себя серебристые и золотистые оттенки в длине мини. Платье должно подчеркивать изгибы тела и удлинять силуэт. Волосы распустите, уложите в красивые локоны и подберите минималистичные украшения.

Телец

Тельцам стоит сделать ставку на пайетки, которые будут переливаться на свету, или же вообще выбрать для себя платье в змеиный принт. Платье должно быть таким, чтобы максимально подчеркивать талию. Змея является гибкой и извилистой, поэтому своим образом надо продемонстрировать преимущества тела. Макияж должен быть нежным с акцентом на длинных стрелках, а украшения уже эффектными и большими.

Близнецы

Чтобы привлечь успех в год Зеленой Деревянной Змеи, астрологи советуют выбирать для себя спокойный цвет. Близнецам стоит сделать ставку на коричневый. Надевайте платье или костюм, который подчеркнет вашу утонченную натуру.

Рак

Счастливым цветом для Рака в новогоднюю ночь станет ярко зеленый. Астрологи обязательно советуют обратить на него внимание и подчеркнуть look серебряными или золотыми украшениями.

Лев

В новогоднюю ночь Львам лучше сосредоточиться на золотистых оттенках. Астрологи говорят, что цвет привлечет успех, деньги, счастье и процветание. Чтобы задобрить хозяина года, выберите роскошное платье, которое будет выглядеть по-королевски.

Дева

А вот Девам в новогоднюю ночь надо сверкать, поэтому стоит искать для себя платья с пайетками или наряды из переливающегося материала. Задобрить хозяина может насыщенный оранжевый оттенок. Однако перегружать образ украшениями не стоит.

Весы

Чтобы получить счастье в новом году, Весам надо одеться в зеленый или золотой цвет и обязательно завершить образ массивными и яркими украшениями.

Скорпион

А вот Скорпионы имеют право самостоятельно выбрать для себя наряд и цвет. Отталкивайтесь от собственных предпочтений, однако будьте осторожны с оттенками, которые не любит Змея. Особенно важно отказаться от черного.

Телец

У Тельцов основным приоритетом в новогоднюю ночь должен быть комфорт, поэтому о вещах с бахромой, блестками и стразами можно забыть. Выбирайте шелковые, атласные или бархатные платья или трикотажное платье, в котором будет тепло и удобно.

Козерог

В новогоднюю ночь Козерогам стоит добавить в свои образы немного сексуальности и надеть наряд с многочисленными вырезами. Приобретите для себя платье в длине макси и дополните образ эффектным макияжем в арабском стиле.

Водолей

Астрологи советуют Водолеям поискать для себя зеленый наряд или обратить внимание на его оттенки. Платье должно быть эффектным и непревзойденным, чтобы вы стали настоящей королевой вечера.

Рыбы

В новогоднюю ночь Рыбы могут делать ставку на что-то блестящее. Астрологи говорят, что вы должны быть в центре внимания. Делайте ставку на золото или металлик с добавлением роскошной прически с аксессуаром в виде большого банта.