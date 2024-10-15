Навіть найменші деталі впливають на те, як пройде для нас 2025 рік, пише Lady 24. Більшість з нас вірять в те, що як зустрінемо Новий рік, так його й проведемо, тому варто особливу увагу звертати на колір вбрання, яке любить головна тварина року за східним гороскопом.

Цікаво Новий рік 2025: який колір вважається найуспішнішим

Одяг на Новий рік для кожного знаку Зодіаку

2025 рік варто зустрічати в речах, які є похідними до Зеленої Дерев’яної Змії. Це означає, що номером один є зелений колір та всі його відтінки, а на другому плані вже похідні кольори до дерева – коричневий, жовтий, золотий. Змія не дуже любить яскраве й карнавальне вбрання, однак лелітки можуть бути присутні в сукнях, оскільки переливання буде відображати її луску.

Астрологи вже визначили кольори, які ідеально підійдуть для кожного знаку Зодіаку в новорічну ніч. Відштовхуйтеся від цих рекомендацій та обирайте для себе ідеальне вбрання.

Овен

Астрологи радять Овнам обирати для себе сріблясті та золотисті відтінки в довжині міні. Сукня має підкреслювати вигини тіла й видовжувати силует. Волосся розпустіть, вкладіть в гарні локони та підберіть мінімалістичні прикраси.

Телець

Тельцям варто зробити ставку на лелітки, які будуть переливатися на світлі, або ж взагалі обрати для себе сукню у зміїний принт. Плаття має бути таким, щоб максимально підкреслювати талію. Змія є гнучкою й звивистою, тому своїм образом треба продемонструвати переваги тіла. Макіяж має бути ніжним з акцентом на довгих стрілках, а прикраси вже ефектними та великими.

Близнюки

Щоб залучити успіх в рік Зеленої Дерев’яної Змії, астрологи радять обирати для себе спокійний колір. Близнюкам варто зробити ставку на коричневий. Одягайте плаття чи костюм, який підкреслить вашу витончену натуру.

Рак

Щасливим кольором для Рака в новорічну ніч стане яскраво зелений. Астрологи обов’язково радять звернути на нього увагу та підкреслити look срібними чи золотими прикрасами.

Лев

У новорічну ніч Левам краще зосередитися на золотистих відтінках. Астрологи кажуть, що колір залучить успіх, гроші, щастя та процвітання. Щоб задобрити господаря року, оберіть розкішну сукню, яка виглядатиме по-королівськи.

Діва

А от Дівам в новорічну ніч треба виблискувати, тому варто шукати для себе сукні з лелітками чи вбрання з переливаючого матеріалу. Задобрити господаря може насичений помаранчевий відтінок. Однак перевантажувати образ прикрасами не варто.

Терези

Щоб здобути щастя в новому році, Терезам треба одягнутися в зелений чи золотий колір й обов’язково довершити образ масивними та яскравими прикрасами.

Скорпіон

А от Скорпіони мають право самостійно обрати для себе вбрання та колір. Відштовхуйтеся від власних вподобань, однак будьте обережними з відтінками, які не любить Змія. Особливо важливо відмовитися від чорного.

Телець

У Тельців основним пріоритетом в новорічну ніч має бути комфорт, тому про речі з бахромою, блискітками та стразами можна забути. Обирайте шовкові, атласні чи оксамитові сукні або трикотажне плаття, в якому буде тепло та зручно.

Козеріг

У новорічну ніч Козерогам варто додати у свої образи трохи сексуальності та одягнути вбрання з численними вирізами. Придбайте для себе сукню в довжині максі та доповніть образ ефектним макіяжем в арабському стилі.

Водолій

Астрологи радять Водоліям пошукати для себе зелене вбрання або звернути увагу на його відтінки. Сукня має бути ефектною та неперевершеною, щоб ви стали справжньою королевою вечора.

Риби

У новорічну ніч Риби можуть робити ставку на щось блискуче. Астрологи кажуть, що ви маєте бути в центрі уваги. Робіть ставку на золото чи металік з додаванням розкішної зачіски з аксесуаром у вигляді великого банта.