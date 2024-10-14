Астрологи кажуть, що дуже важливо задобрити покровительку року в новорічну ніч, тому треба обирати вбрання того кольору, яке принесе в життя успіх та щастя, пише Lady 24. Рік Зеленої Змії прямо вказує на те, що нам треба обирати вбрання в зеленому кольорі, щоб залучити у своє життя позитивні моменти.

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Вбрання у зеленому кольорі на Новий рік 2025

Найпопулярнішим кольором на 2025 рік вважається зелений, оскільки відповідає за оновлення та початок нового життя. Змії мають переливчастий відтінок шкіри, тож і вбрання можна вибирати блискуче, однак не варто робити ставку на лелітки, гліттер чи камінці, оскільки цей варіант буде зайвим.

Красиво буде виглядати вбрання у насичено-зеленому кольорі, втім ви можете сміливо обирати відтінки зеленого: лаймовий, м’ятний, смарагдовий тощо.

Смарагдово-зелений – глибокий, насичений відтінок, що асоціюється з розкішшю та елегантністю. Можете у цьому кольорі обрати сукню з оксамиту. Оксамитові тканини – це класика для зимових свят, оскільки плаття мають дуже розкішний вигляд і додають глибини будь-якому образу.

Оскільки 2025 рік – це Рік Змії, то гарним рішенням буде одяг зі зміїним принтом. Виберіть зелені або нейтральні відтінки зміїного принта, щоб підтримати тематику року. Якщо ви шукаєте щось менш формальне або більш природне, обирайте оливкові або трав'яні відтінки зеленого, які мають спокійніший вигляд.

Щодо фасону, то варто обирати сукні, які будуть підкреслювати талію та відтворювати вигини тіла. Змія є гнучкою, тонкою та плавною в рухах, тому вбрання треба обрати таке, яке не буде сковувати рухів, але красиво виглядатиме на тілі. Найкраще обирати сукні з шовку чи атласу, які ще й гарно переливаються на світлі.



Приклади вбрання на Новий рік 2025 / Фото Pinterest



Приклади вбрання на Новий рік 2025 / Фото Pinterest



Приклади вбрання на Новий рік 2025 / Фото Pinterest



Приклади вбрання на Новий рік 2025 / Фото Pinterest



Приклади вбрання на Новий рік 2025 / Фото Pinterest



Приклади вбрання на Новий рік 2025 / Фото Pinterest

Варто додати до свого образу прикраси – золоті чи срібні сережки, кулон з діамантами, браслет чи персні. Завершити образ можна мінімалістичною зачіскою з легкими локонами, ефектним макіяжем та зеленим манікюром.

А от відмовитися варто в новорічну ніч від чорного кольору. Астрологи кажуть, що він здатен накликати біду та неприємності, тому не варто одягати чорні сукні чи костюми. Вони не сподобаються Змії та принесуть в життя негативні моменти.