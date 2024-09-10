Как одинаковая одежда выглядит на взрослой женщине и девушке: удивительное сравнение

Одинаковый наряд выглядит по-разному не только на разных фигурах, но и на женщинах разных лет. Разные телосложения влияют на то, как сядет наряд и как будет выглядеть.

В модном эксперименте участие приняла взрослая женщина и девушка, примерив на себе одинаковые платья. На себе они продемонстрировали, как одинаковый фасон и крой платья по-разному выглядят в зависимости от возраста и фигуры. Очень важно, чтобы в вещах, которые вы носите, смогли чувствовать себя комфортно и стильно.

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Анн-Мари и Николь примерили три образа и доказали, что одни и те же вещи могут выглядеть неодинаково на разных фигурах, однако бесспорно выглядят хорошо независимо от того, какой вы размер носите – M или XXL.

Цветочные платья

Женщина с девушкой примерили цветочные платья в голубом цвете. Эти платья обжимают талию и подчеркивают женскую фигуру, а классический стиль платья и цветочный принт подойдет любой фигуре и женщинам любого возраста. Такие платья можно совместить с туфлями или балетками.



Одинаковые платья на разных фигурах / Фото Top Vintage

Красно-белые платья

Энн-Мари надела платье размера L, а Николь примерила платье уже в размере 4XL. Женщины надели платье с завышенной талией, которое является вневременным и подойдет для любого непринужденного и элегантного образа.



Одинаковые платья на разных фигурах / Фото Top Vintage

Денимовые платья из денима

Платья из джинсового материала всегда будут в моде. Визуально они способны даже немного уменьшить размер вашей талии и сделать стройнее, поскольку джинс удачно скрывает лишний вес. Чтобы разбавить синие платья, женщины одели яркие босоножки, чтобы создать уникальные образы.



Одинаковые платья на разных фигурах / Фото Top Vintage

Помните, что каждая женщина уникальна и привлекательна по-своему независимо от того, какой размер одежды она носит. Современная мода стала более инклюзивной, поэтому предлагает наряды для женщин любой комплектации. Многие бренды начали создавать коллекции всех возможных размеров – от маленьких до больших, которые одинаково выглядят элегантно. Но самое главное, уверенность в себе излучает красоту, которую невозможно измерить размером одежды.