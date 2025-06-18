Цвет волос, покоривший нынешние тренды: вы не можете его пропустить
- Milkshake Blonde стал модным оттенком волос в 2025 году.
- Этот блонд является многогранным и практичным, поскольку сочетает несколько оттенков.
В этом году модным стал оттенок волос – Milkshake Blonde. Этот блонд буквально захватил тренды лета 2025.
Такой оттенок волос можно назвать по-настоящему уникальным. Ведь, это сочетание сразу нескольких подтонов. Визуально он напоминает молочный коктейль, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
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Как выглядит Milkshake Blonde
Одним из основных преимуществ этого блонда является его многогранность. Дело в том, что Milkshake Blonde не является конкретным цветом. Так называют сочетание сразу нескольких оттенков.
Milkshake Blonde еще и очень практичное окрашивание. Поскольку прядки разного оттенка, даже после того, как они выгорят и вымоются, их вид все равно будет безупречным.
Обратите внимание! Этот оттенок уже был в моде. Его успели оценить мировые звезды еще 10 лет назад. В частности, такое окрашивание можно было заметить у Кейт Мосс и сестер Олсен.
Аддисон Рэй имеет молочный блонд в котором можно увидеть теплые "клубничные" нотки. А вот у Тейт Макрей такое окрашивание с более карамельными оттенками.
Важно! Недаром такое окрашивание стало популярным именно летом, оно идеально подходит к загорелой коже.