В пространстве ZAG GALLERY Оксана Караванская представила художественный фэшн-перформанс, пишет 24 Канал. Событие содержало нотки мистики и провокации – все в стиле дизайнера, которая любит удивлять и шокировать.

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"Дюрер. Ангелы. Соблазнительницы" – это не просто фэшн-история. Одежда была представлена – как обряд, модель – как дух, а галерея – как портал.

Мой новый концепт – о Женщине, женственность и ее многоликость. Она всегда разная: ангельская, соблазнительная, красивая, загадочная, ведьминская и даже немного опасная. Ее тело может быть стройным, полным, молодым, увядшим, но от этого не теряется ее настоящая сила. Недаром столько легенд об энергетических, мольфарских талантах наших женщин. Одна история о конотопской ведьме чего стоит!,

– рассказала Оксана Караванская.

Фэшн-перформанс "Дюрер. Ангелы. Соблазнительницы" – это было даже не действо, а ритуал. Сама одежда Караванской перекликалась с мистической украинской традицией.



Перформанс Оксаны Караванской / Фото Евгения Кравса

Около двадцати моделей не просто дефилировали, а творили смыслы и смыслы – с проекцией из прошлого на настоящее и будущее. В центре фэшн-перформанса – Женщина: светлая и темная, пустая и глубокая, кокетливая и целомудренная, переменная и вечная. Она никогда не бывает одномерной.



Оксана Караванская представила перформанс / Фото Евгения Кравса

"Женщина – это одновременно и яблоко, и змея, а ведьма – слово, искаженное мужским страхом. Эти женщины не смотрят в глаза, потому что видят глубже. Они не нуждаются в одобрении, потому что уже давно все знают. Это не мистичность – это внутренняя сила, которую никто не смог сломать", – добавила дизайнер.

Белое и черное

Все начинается не со света или темноты. Начало – это раздвоение: белое и черное идут рядом, потому что существование одного без другого невозможно.



Перформанс Оксаны Караванской / Фото Евгения Кравса

"Мы не боимся черного. Кружево на теле – как трещина в броне. Как броня, что прячет раны на сердце. А белый – это не всегда про чистоту. Иногда это про мечту быть чистой, про мечту быть ангелом. А ангельское терпение иногда требует дьявольской силы", – рассказала Оксана Караванская.



Оксана Караванская представила перформанс / Фото Евгения Кравса

Искушение

Тело – не грех. Грех – это забыть, что оно имеет силу. Что оно должно говорить на языке, старше слов. Ягодицы. Уста. Грудь. Откровенность или пошлость? Доступность или провокация?

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"Когда граница между желанием и стыдом размыта, мы наконец начинаем быть честными", – резюмировала дизайнер.



Перформанс Оксаны Караванской / Фото Евгения Кравса

Перформанс проходил в новой экспозиции ZAG GALLERY под названием "Рай/Ад", которая сочетает произведения Альбрехта Дюрера, Раймонди, голландских мастеров натюрморта XVII в., голландскую графику XI в., украинскую иконопись XVI в. и новейшее украинское искусство.