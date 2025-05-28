Оксана Караванская представит перформанс в ZAG GALLERY: чем будет поражать событие

Известный дизайнер Оксана Караванская в воскресенье, 1 июня, покажет во Львове в ZAG GALLERY фэшн-перформанс "Дюрер. Ангелы. Соблазнительницы". В первом в Украине пространстве искусства, безбарьерности и инноваций – это будет первое событие в новом сезоне.

Во львовском ZAG GALLERY Оксана Караванская готовит художественный фэшн-перформанс, в котором переплетется мистика, интрига и провокация – все в стиле дизайнера, которая любит удивлять и шокировать, пишет 24 Канал.

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Оксана Караванская представит фэшн-перфоманс

"Дюрер. Ангелы. Соблазнительницы" – это не просто фэшн-история. Здесь одежда – как обряд, модель – как дух, а галерея – как портал.

"Моя новая коллекция – о женщине, женственность и ее многоликость. Она всегда разная: ангельская, соблазнительная, красивая, загадочная, ведьминская и даже немного опасная. Ее тело может быть стройным, полным, молодым, увядшим, но от этого не теряется ее настоящая сила. Недаром столько легенд об энергетических, мольфарских талантах наших женщин. Одна история о конотопской ведьме чего стоит!", – рассказала Оксана Караванская.

Коллекция Караванской перекликается с мистической украинской традицией. Фэшн-перформанс "Дюрер. Ангелы. Соблазнительницы" – это невероятное действо, которое должны увидеть зрители. Событие начнется в 20 часов во Львове в ZAG GALLERY (ул. Шота Руставели, 7).

Этот перформанс будет особенным, поскольку потребует от гостей полной тишины и фокусировки.

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