Оливковый цвет –тренд весны 2025: он захватил весь модный Олимп

Модные выходы инфлюенсерок начинают все активнее подтверждать факт, что в весеннем сезоне в моду ворвется оливковый оттенок. Вещи цвета оливок презентовали в своих коллекциях известные бренды, а стильные девушки уже активно носят на себе вещи актуального оттенка.

Последние несколько сезонов модные тенденции предлагали носить нам много ярких цветов, поэтому был некий ажиотаж вокруг розового и красного цвета, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Впоследствии их заменил бордовый и шоколадный оттенок, а теперь их заменит оливковый оттенок на ближайшие несколько месяцев.

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Оттенок вдохновленный природой понравился многим модницам. Оливковый давно стал цветом военной формы, но и заодно покорил мир моды. Этот оттенок еще в прошлом году представили в своих образах бренды Celine, JW Anderson и Jil Sander. Он был одним из модных цветов осеннего сезона, но остался в тени бордового и коричневого.

Оливковый является немного игривым оттенком, чем темные цвета, которые мы носим зимой, поэтому поможет освежить любой образ. Но несмотря на это, оливковый достаточно удачно сочетается с одеждой в темных тонах, который мы носим в марте и апреле.

Если вы думаете над тем, какие же вещи приобрести в этом оттенке, тогда советуем обратить внимание на свитера, брюки, сумки и обувь. Красивая оливковая сумка будет иметь невероятно эффектный вид. Также советуем обратить внимание на кожаные куртки, бомберы и тренчи. Помните несколько лет назад была очень популярной стеганая оливковая куртка? Именно такой вариант верхней одежды сейчас будет популярным.

Зеленый оливковый является универсальным землистым оттенком, который прекрасно сочетается со многими тонами. Любителям минимализма рекомендуем сочетать его с приглушенными цветами – коричневым, синим или серым, а вот для динамичности образа стоит стилизовать с пастельным розовым или бордовым.

Обувь и сумки в этом оттенке смогут освежить любой стиль, а их универсальность позволит сочетать их так, как будто это черные или коричневые аксессуары.

В подборке мы подобрали все самые красивые образы с зеленым оливковым оттенком, чтобы вы смогли для себя подобрать именно тот вариант наряда, который больше всего будет подходить вашему гардеробу.