Оля Полякова появилась на Каннском кинофестивале: роскошный образ

Певица Оля Полякова прилетела в Канны на известный кинофестиваль. Украинская звезда вышла на красную дорожку в красивом платье и очаровала многих своих фанатов удивительным образом.

Сразу после шоу "Взрослые Девушки" в Киеве, певица отправилась на 78-й Каннский кинофестиваль, пишет 24 Канал. Полякова рассказала в соцсетях, что макияж наносила прямо в самолете, а перед выходом на дорожку еще и успела разбить нос.

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Из-за бешеного темпа времени на переодевание не осталось, поэтому платье пришлось надевать прямо на парковке. Однако никакие трудности не помешали артистке появиться на красной дорожке стильно и уверенно.

Оля Полякова на Каннском кинофестивале

Для своего выхода звезда выбрала нежно-розовое платье от украинского бренда KEL. Платье "Samantha" из коллекции Spring-Summer, создано вручную. Платье-бюстье имело V-образный разрез в зоне декольте и было украшено розово-серебристыми пайетками. Длина макси добавляла платью особого шарма, а изюминкой был разрез на ноге.

Свой выход красавица дополнила босоножками на каблуках и эффектной прической. Полякова сделала объемные локоны, которые ей очень шли. Знаменитость надела на шею колье, дополнила это украшение удлиненными серьгами и завершила свой выход с лаконичным клатчем в руке.



Красивый образ Оли Поляковой / Фото пресс-службы



Нежный образ Оли Поляковой / Фото пресс-службы

Добавим, что на Каннском кинофестивале немецкая модель Леони Ханне в прошлом году примерила платье от украинского бренда. Среди известных людей, в 2024 году в Канны на фестиваль приехала "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях.