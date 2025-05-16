Одразу після шоу "Дорослі Дівчата" в Києві, співачка вирушила на 78-й Каннський кінофестиваль, пише 24 Канал. Полякова розповіла у соцмережах, що макіяж наносила просто в літаку, а перед виходом на доріжку ще й встигла розбити ніс.

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Через шалений темп часу на перевдягання не залишилось, тому сукню довелося одягати прямо на парковці. Однак жодні труднощі не завадили артистці з’явитися на червоній доріжці стильно та впевнено.

Оля Полякова на Каннському кінофестивалі

Для свого виходу зірка обрала ніжно-рожеву сукню від українського бренду KEL. Плаття "Samantha" з колекції Spring-Summer, створене вручну. Сукня-бюстьє мала V-подібний розріз в зоні декольте й була оздоблена рожево-сріблястими лелітками. Довжина максі додавала платтю особливого шарму, а родзинкою був розріз на нозі.

Свій вихід красуня доповнила босоніжками на підборах й ефектною зачіскою. Полякова зробила об’ємні локони, які їй дуже личили. Знаменитість одягнула на шию кольє, доповнила цю прикрасу подовженими сережками й завершила свій вихід з лаконічним клатчем у руці.



Красивий образ Олі Полякової / Фото пресслужби



Ніжний образ Олі Полякової / Фото пресслужби

Додамо, що на Каннському кінофестивалі німецька модель Леоні Ганне минулого року приміряла сукню від українського бренду. Серед відомих людей, у 2024 році в Канни на фестиваль приїхала "Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях.