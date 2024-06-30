Самые популярные ошибки при выборе свадебного платья: как подготовиться к важному дню

Для каждой девушки и женщины свадьба –важнейший день жизни. Подготовка к нему может длиться несколько месяцев, а выбор особенного платья дело не из легких.

Стилисты отмечают, что свадебное платье – это глубоко эмоциональное путешествие, которое может быть и стрессовым. Так, эксперты назвали самые распространенные ошибки при выборе наряда для невесты, которые все усложняют.

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Много людей во время примерки

Специалисты отмечают, что чем больше людей будет помогать выбирать платье, тем сложнее будет невесте. Так, близкие и родные будут иметь множество мнений относительно наряда, поэтому лучше на примерку брать 2 – 3 ближайших друзей или родных, которые создадут приятную атмосферу.

Неправильное белье

Перед тем, как идти на примерку свадебного платья, стоит позаботиться о белье правильного цвета. Стоит выбирать комплекты белого или бежевого цвета, ведь яркое белье будет очень выделяться.

Также стоит позаботиться, чтобы бюстгальтер был правильной формы и размера, ведь это также будет влиять на внешний вид.

Примерить только один тип платьев

Многие невесты приходят выбирать платье с четким представлением, каким оно должно быть. Такой тип клиентов отвергает другие варианты, однако стилисты советуют примерить различные фасоны.

Я видела, как многие поклонницы минимализма таяли, видя себя в кружевном бальном платье, поэтому никогда не говори никогда! Попробуйте все понемногу и посмотрите, как вы чувствуете себя в разных платьях,

– говорят стилисты.

Примерка платьев за пределами бюджета

Одной из ошибок, которую часто допускают невесты, является примерка платьев, которые выходят за пределы бюджета. Более дорогое платье может покорить сердце невесты, а найти похожее, но в рамках выделенных финансов, может быть сложнее. Как следствие, настроение у невесты будет испорчено, а примерка платья завершится разочарованием.

Не выделять время для работ над платьем

Еще одна ошибка, которую допускают невесты, это не оставлять время для работы над платьем. Многие женщины считают, что удастся сразу найти платье по размеру, однако желанный наряд иногда приходится подшить или доработать, поэтому стоит иметь в запасе время. Лучшим вариантом будет покупка платья за 8 – 10 недель до свадьбы.

Не изучать ассортимент магазинов

Эксперты советуют заранее изучать ассортимент магазинов, чтобы иметь приблизительное представление, какие платья могут подойти. Это позволит отбросить те шоурумы, которые не будут соответствовать по стилю или по другим причинам.

Посещать в один день больше чем 2 магазина с платьями

На самом деле, выбор свадебного платья – очень утомительное занятие. Поэтому невестам советуют в один день посещать максимум 2 магазина с примерками.

Слишком полагаться на мнение других

При выборе свадебного платья важно учитывать свое мнение и отталкиваться от своих эмоций. Однако многие невесты под влиянием выбирают наряд, который им не по душе.

Самокритика

Наверное, каждая женщина может найти в себе недостатки или сверхкритично относится к собственному телу. Такие навязчивые мысли и самокритика вызывают чувство неуверенности, поэтому не стоит бояться говорить с консультантом о моментах, которые смущают.

Нереалистичные фантазии о платье

Представляя идеальное свадебное платье, стоит описывать его реальным. Кроме того, надо также учитывать, где именно будет проходить свадьба, ведь объемное пышное платье будет неуместным на пляжной церемонии, и наоборот – легкое платье будет неуместным для росписи зимой.