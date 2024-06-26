Как девушке удалось отыскать желанный наряд в соцсети и каким было ее платье, рассказывает Lady 24.

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Как девушка нашла свадебное платье в фейсбук

Австралийская блогер Дженни Чжоу нашла одно из своих свадебных платьев на маркетплейсе фейсбук.

Девушка мечтала о шелковом свадебном наряде от бренда Katherine Tash, но исчерпала свой бюджет на другие платья, поэтому искала нужное на различных сайтах для перепродаж.

В результате ей повезло и Дженни нашла идеальное платье на маркетплейсе в фейсбук. Оно было в отличном состоянии, по меньшей цене, чем новое, и в нужном размере.

Как девушка нашла свадебное платье мечты в фейсбук: смотрите видео

Я приобрела его моментально, не примеряя, и скрестила пальцы, чтобы меня не обманули. Мой платеж задерживали в течение 2 недель, и я так нервничала, что меня обманули, но платье пришло, и оно было совершенством,

– поделилась блогер, благодаря невесту, которая продала наряд.

Девушка добавляет, что платье пришло хорошо упакованным и с оригинальным чехлом. Все, что она сделала, – это немного подшила ее, чтобы она идеально сидела, отнесла в химчистку и в результате потом без проблем одела на свадьбе для первого танца.