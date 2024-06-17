Почему девушка решила искать наряд для своего праздника за тысячи километров от дома и как выглядят платья, которые она примерила, рассказывает Lady 24.

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Как девушка преодолела путь из США в Китай ради свадебного платья

Тикток-блогер Жоэль совершила 24-часовой перелет из Нью-Йорка в Китай, чтобы примерить свадебные платья в одном из салонов города Шэньчжэнь.

Их свадебная индустрия просто на другом уровне,

– говорит девушка, объясняя свой выбор.

В ролике, который она сняла о своем путешествии, инфлюенсер показала, свадебный салон, в котором провела 2 часа.

Девушке на месте сделали прическу и макияж, а также выделили личную гардеробную.

Они действительно позаботятся обо всем и уделят вам все свое внимание. У каждого есть отдельная комната, а прическа и макияж также является частью посещения,

– рассказала блогер.

Всего за время посещения салона она успела примерить около 30 платьев. Как демонстрирует Жоэль, там были собраны наряды из разных стран Азии. Представлены как платья в более европейском стиле, так и традиционная одежда региона.

Какие платья мерила девушка: смотрите видео

Кроме того, платья в салоне можно как приобрести, так и взять напрокат, поэтому есть решение для любого бюджета.

Мне понравилось, насколько уникальными были платья, которые я видела. Стиль очень отличается от свадебных платьев, которые я видела в Нью-Йорке,

– поделилась своими впечатлениями девушка.

Блогер добавила, что одно из платьев ей очень понравилась и она была близка к ее выбору, однако окончательно так и не раскрыла, нашла ли свадебный наряд своей мечты в этом салоне.