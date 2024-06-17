Чому дівчина вирішила шукати вбрання для свого свята за тисячі кілометрів від дому та як виглядають сукні, які вона приміряла, розповідає Lady 24.

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Як дівчина подолала шлях з США до Китаю задля весільної сукні

Тікток-блогерка Жоель здійснила 24-годинний переліт з Нью-Йорка до Китаю, щоб приміряти весільні сукні в одному з салонів міста Шеньчжень.

Їхня весільна індустрія просто на іншому рівні,

– каже дівчина, пояснюючи свій вибір.

У ролику, який вона зняла про свою подорож, інфлюенсерка показала, весільний салон, у якому провела 2 години.

Дівчині на місці зробили зачіску та макіяж, а також виділили особисту гардеробну.

Вони справді подбають про все та приділять вам усю свою увагу. У кожного є окрема кімната, а зачіска та макіяж також є частиною відвідування,

– розповіла блогерка.

Загалом за час відвідування салону вона встигла приміряти близько 30 суконь. Як демонструє Жоель, там були зібрані вбрання з різних країн Азії. Представлені як сукні в більш європейському стилі, так і традиційний одяг регіону.

Які сукні міряла дівчина: дивіться відео

Крім того, сукні у салоні можна як придбати, так і взяти напрокат, тож є рішення для будь-якого бюджету.

Мені сподобалося, наскільки унікальними були сукні, які я бачила. Стиль дуже відрізняється від весільних суконь, які я бачила в Нью-Йорку,

– поділилась своїми враженнями дівчина.

Блогерка додала, що одна з суконь їй надзвичайно сподобалась і вона була близька до її вибору, однак остаточно так і не розкрила, чи знайшла весільне вбрання своєї мрії у цьому салоні.