Своєю історією жінка поділилася у мережі. Вона додала, що її й не турбує нудистський спосіб життя, втім, з'являтися без одягу на весіллі вона не збирається.

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Брат хотів, щоб всі на весіллі були голими

Жінка розповіла, що її брат – нудист. Він веде нудистський спосіб життя й на одному з пляжів зустрів свою дружину.

Коли закохані вирішили зіграти весілля, то встановили свій дрес-код – усі гості повинні бути голими, що є підтримкою їхнього нудистського способу життя. Жінка пояснила, що вона нормально реагує на те, що її брат нудист, однак їй некомфортно брати участь у такому дійстві, особливо – разом з незнайомими людьми. Тому вона відмовилася приходити на нудистське весілля.

Моя філософія полягає в тому, що мені байдуже, що роблять інші, доки хтось не завдає шкоди чи не порушує мої права або права інших. Усе, що роблять дорослі за згодою у своєму приватному житті, не є моя турбота,

– пояснила жінка.

Втім, сестрі незручно бути на весіллі брата без одягу. Жінка водночас також додає, що не проти весілля на нудистському курорті, а їй просто незручно в такому брати участь. У мережі вона додала, що запропонувала братові влаштувати ще одне весілля, однак в одязі. Однак це ще більше розлютило брата.

Жінка пояснила, що дуже б хотіла побувати на весіллі брата, особливо, коли батьки померли й вони лишилися удвох. Сестра навіть запропонувала оплатити додаткову церемонію, але почула відмову.

Коли жінка поділилася історією у мережі, то отримала колосальну підтримку. Чимало користувачів також заявили, що не змогли б відвідати нудистське весілля.