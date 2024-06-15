Своей историей женщина поделилась в сети. Она добавила, что ее и не беспокоит нудистский образ жизни, впрочем, появляться без одежды на свадьбе она не собирается.

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Брат хотел, чтобы все на свадьбе были голыми

Женщина рассказала, что ее брат – нудист. Он ведет нудистский образ жизни и на одном из пляжей встретил свою жену.

Когда влюбленные решили сыграть свадьбу, то установили свой дресс-код – все гости должны быть голыми, что является поддержкой их нудистского образа жизни. Женщина объяснила, что она нормально реагирует на то, что ее брат нудист, однако ей некомфортно участвовать в таком действе, особенно – вместе с незнакомыми людьми. Поэтому она отказалась приходить на нудистскую свадьбу.

Моя философия заключается в том, что мне безразлично, что делают другие, пока кто-то не наносит вред или не нарушает мои права или права других. Все, что делают взрослые по согласию в своей частной жизни, не является моей заботой,

– объяснила женщина.

Впрочем, сестре неудобно быть на свадьбе брата без одежды. Женщина одновременно также добавляет, что не против свадьбы на нудистском курорте, а ей просто неудобно в таком участвовать. В сети она добавила, что предложила брату устроить еще одну свадьбу, однако в одежде. Однако это еще больше разозлило брата.

Женщина объяснила, что очень бы хотела побывать на свадьбе брата, особенно, когда родители умерли и они остались вдвоем. Сестра даже предложила оплатить дополнительную церемонию, но услышала отказ.

Когда женщина поделилась историей в сети, то получила колоссальную поддержку. Многие пользователи также заявили, что не смогли бы посетить нудистскую свадьбу.