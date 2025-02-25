Ошибки красоты, из-за которых кожа преждевременно стареет: больше так не делайте

Женщины, которые следят за трендами красоты, часто сталкиваются с противоречивой информацией. Если раньше обязательным было двухфазное очищение – средствами для умывания на масляной и водной основе, то сегодня это уже ненужно и даже вредно.

Чтобы сохранить кожу здоровой и ухоженной – нужен баланс, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. То, что подойдет одному человеку, не означает, что подойдет всем. Есть правила, которых нужно придерживаться, чтобы на лице преждевременно не появились признаки старения. Именно поэтому стоит обратить на список ошибок красоты, которые никогда не стоит делать.

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Нерегулярное использование SPF

Ежедневное использование средства SPF является невероятно важным, поскольку ультрафиолетовые лучи являются самой распространенной причиной преждевременного старения кожи. С весны и до конца осени нужно использовать крем с фактором 50.

Об этом знают единицы, но UVA-лучи проникают через облака и стекла в окна, разрушая эластин и коллаген в коже. В самые жаркие дни необходимо обновлять защиту каждые 2 – 3 часа, поскольку после этого времени действие крема исчезает.

Использование салфеток для снятия макияжа

Из-за нехватки времени женщины снимают макияж влажными салфетками. Для некоторых это вообще является нормой и они делают так всегда. Эту привычку следует немедленно прекратить использовать, поскольку влажные салфетки содержат химические вещества, похожие на моющие средства, а также спирты, которые вызывают раздражение и приводят к обезвоживанию кожи.

Дерматологи отмечают, что эти продукты могут буквально истончить кожу. Даже салфетки, которые предназначены для снятия макияжа – не стоит использовать, поскольку ими вы распространяете бактерии по всему лицу.

Недостаточное увлажнение кожи

Важнейшим шагом в уходе за лицом является увлажнение и регулярное очищение кожи. Однако есть немало женщин с жирной кожей, которые пропускают использование увлажняющего крема по утрам. Из-за этого кожа начнет выделять еще больше кожного сала из-за недостатка влаги, поэтому нужно найти крем, который увлажнит лицо и сохранит выделение кожного сала под контролем.

Людям с сухой кожей нужно использовать соответствующие сыворотки и маски, чтобы обеспечить лицу должный уход. Помните, что обезвоженная кожа быстро стареет.

Слишком частое отшелушивание кожи

Продукты на основе кислот и ферментов удаляют омертвевшие клетки кожи. Это стимулирует кровообращение, удаляет загрязнения и черные точки, регулирует секрецию кожного сала и уменьшает видимость шрамов или солнечных пятен. После пилинга увлажняющие средства и сыворотки лучше проникают в кожу.

Но если злоупотреблять этими продуктами, то можно повредить липидный барьер кожи и обезводить верхний слой эпидермиса, поэтому кожа испытывает больше вреда, чем пользы. Поэтому нужно выбирать мягкие пилинги и использовать их раз в неделю. Такое правило касается людей с сухой и чувствительной кожей, люди с жирной кожей могут их применять раз в день или через день.

Усиленное использование пудры

Не стоит фиксировать макияж большим количеством пудры, поскольку это только старит лицо. Косметическое средство даже пересушивает кожу, поэтому надо его избегать и не злоупотреблять.

Также помните, что кожу старше может сделать неправильно подобранный макияж. Выбирайте только тот тональный крем, который соответствует вашему цвету лица, а чтобы сделать его свежим – наносите на щеки немного румян.