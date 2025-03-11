Почему волосы сильно выпадают: названы 5 самых распространенных причин

Выпадение волос является естественным явлением. Каждый волос имеет свой индивидуальный цикл роста, который длится от 2 до 4 лет, а после этого времени волос выпадает, а на его месте вырастает новый. Впрочем, часто бывает и такое, что выпадение довольно интенсивным, а это уже имеет свои определенные последствия.

Каждая женщина хотя бы раз в жизни могла заметить усиленное выпадение волос, что приводит к поредению, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Вызвать потерю волос может стрессовая жизненная ситуация, гормональный дисбаланс, дефицит витаминов и еще много других факторов.

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Чтобы понять в чем дело, расскажем об основных причинах выпадения и дадим советы, как эту ситуацию исправить.

Тугие прически

Постоянно собранные волосы в хвост или тугой пучок приводит к стягиванию волос и, соответственно, их потере. Чтобы не повредить волосы, будьте аккуратны с такими прическами.

Дефицит витаминов

Важную роль в поддержании нашего здоровья играют витамины и минералы. Усиленное выпадение волос вызвано дефицитом витамина B12, биотина, фолиевой кислоты и рибофлавина.

Физическая и эмоциональная усталость

Любой тип травмы может привести к усиленному выпадению волос через 3 – 5 месяцев. Это состояние называется телогеновым выпадением.



Волосы могут выпадать от стресса / Фото Pexels

Роды и грудное вскармливание

Цикл волос имеет три фазы – цикл роста, покоя и выпадения. Благодаря такому чередованию, после выпадения старые волосы заменяются новыми. Из-за того, что уровень эстрогена повышается во время беременности, нормальное выпадение уменьшается, поэтому волосы становятся гуще и объемнее.

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Уже после родов уровень эстрогена падает, вызывая усиленное выпадение волос. Может наблюдаться вместо привычных 100 выпадений волос ежедневно – вдвое больше. Если вы столкнулись с такой ситуацией, то волноваться не стоит, поскольку проблема решится сама собой через несколько месяцев, когда гормоны стабилизируются.

Плохой уход за кожей головы

Накопление на коже головы сухого шампуня с плохим смыванием жидкого шампуня и кондиционера приводит к истончению волос. Эти факторы также приводят к перхоти. Именно поэтому очень важно тщательно очищать кожу во время каждого мытья, чтобы удалить всю накопленную грязь.