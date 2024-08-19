Как выглядит пара и что они делают для того, чтобы несмотря на почтенный возраст оставаться в форме, рассказываем дальше.

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Как живет пара фитнес-инфлюенсеров

Ким и Кан выглядят более подтянуто, чем большое количество значительно более молодых людей, а на своей странице в инстаграм показывают, как они тренируются вместе в тренажерном зале, занимаются на велотренажерах, делают приседания, держась за руки, и путешествуют.

Пара соглашается, что стареет довольно хорошо. Они говорят, что сейчас здоровее и счастливее, чем в молодости, в частности из-за хорошей физической формы.

Как делятся супруги, они были относительно активными на протяжении всей своей жизни, но не были такими здоровыми, как сейчас. Достичь значительных результатов им удалось только потому, что они продолжают бросать себе вызовы и развивают более глубокое понимание друг друга.

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Поворотный момент в их жизни произошел около двух лет назад, когда Кан решил попробовать сделать фотосессию своего тела. Идея делать профессиональные фотографии подтянутых фигур в студийных условиях довольно популярна в Корее. Многие люди используют снимки, чтобы мотивировать себя достичь лучшей формы.

Как пара выглядит: смотрите фото

Мне только что исполнилось 60 лет. Я видел, что многие молодые люди так фотографируются. Я подумал, что должен бросить вызов самому себе,

– делится мужчина.

Во время подготовки к фотосессии к нему присоединилась жена и они целый год вместе придерживались строгого режима тренировок и питания.

Люди нашего возраста не могут за пол года подготовиться к фотосессии, как молодежь. Становится очень трудно нарастить мышечную массу, когда вы достигаете определенно возраста,

– объяснил Кан.

В результате паре все же удалось достичь поразительных результатов и даже получить несколько больше. Для Ким, которая ранее пробовала такие тренировки, как плавание и пилатес, занятия с весом оказались лучшим способом достичь стройной фигуры, а также избавиться от боли в спине, от которой она когда-то страдала. Кроме того, спорт помог паре построить еще более глубокую связь, поэтому Ким говорит, что теперь она счастливее, чем в молодости.

Теперь, когда у нас есть общее хобби и мы вместе здоровы, я чувствую настоящее счастье, особенно когда мы думаем о том, какими видами деятельности мы можем заниматься вместе в будущем. Это дает нам много положительной энергии,

– замечает женщина.

Как пара тренируется: смотрите видео

Сейчас она и муж придерживаются здоровых привычек, которые выработали во время подготовки к фотосессии. Они вместе ходят в спортзал пять дней в неделю, имеют здоровое, сбалансированное питание, но не слишком ограничивают себя.

Популярность же фитнес-инфлюенсеров началась еще в 2022 году, когда их дочь опубликовала в тикток видео, на котором семья тренируется вместе на заднем дворе дома в Калифорнии.

Когда твои сумасшедшие азиатские родители посещают тебя в Лос-Анджелесе и все, что их интересует – это тренировки, протеин и спортивная одежда,

– подписала девушка ролик.

Это видео вместе со следующими стало вирусным. Люди со всего мира были поражены парой, которая теперь регулярно ведет свои соцсети.

Мы очень колебались относительно соцсетей, потому что мы выставляем на показ свою личную жизнь. Для некоторых людей соцсети – это работа и способ заработка. Для нас это не так, и мы все еще открываем нашу жизнь для всех,

– говорит Ким.

Она добавляет, что многие молодые люди пишут им, что они мечтают состариться так же и чувствуют настоящую мотивацию начать тренироваться, поэтому супруги не планируют останавливаться. В частности, они хотят написать книгу о своем опыте хорошего старения, чтобы вдохновить других.