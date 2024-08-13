Достала сюрприз из сумки: парень бросил модель Playboy посреди свидания

Парень бросил модель Playboy Ванусу Фрейтас посреди свидания после того, как она достала кое-что из своей сумочки.

Чем девушка оттолкнула ухажера и как после этого сложились их отношения, рассказываем дальше.

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Как парень бросил девушку посреди свидания

32-летняя модель Playboy Вануса Фрейтас обрадовалась, когда ухажер пригласил ее на ужин в дорогой ресторан в Лондоне. Но свидание быстро завершилось, когда девушка достала контейнер с собственной едой.

Я не хотела отказываться от диеты, поэтому решила самостоятельно поесть в ресторане. Я думала, что это будет хорошая идея, но он не согласился. Это была середина свидания, когда он встал и ушел. Я не знала, что делать,

– рассказывает девушка.

Она добавляет, что строго придерживается своих пищевых привычек, особенно накануне съемок.

Девушка строго придерживается диеты: смотрите фото

Не все понимают, что иногда у меня бывают ситуации, когда мне нужно на 100% строго придерживаться диеты. Когда у меня есть обязательства, как, например, фотосессии, я склонна быть более радикальной,

– объясняет Вануса.

Девушка делится, что позже объяснила ситуацию ухажеру, извинилась за недоразумение и им удалось найти общий язык.

Это было наше первое свидание, и хотя оно началось не с того места, нам удалось это преодолеть. С тех пор мы ходили на много других свиданий,

– говорит модель.

Она замечает, что после этого эпизода стала более осторожной относительно того, как и когда придерживается своих строгих диет, однако все же девушка осталась непоколебимой в своей преданности здоровью.

Она продолжает заниматься физической активностью, танцами, ездит на велосипеде, но время от времени позволяет себе отказываться от диеты.