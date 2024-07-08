Вид на миллион: как сделать профессиональную укладку дома

Укладка после салона выглядит невероятным образом. Однако повторить ее самостоятельно дома бывает очень сложно.

Поэтому парикмахер и стилист решила поделиться детальным планом, как правильно укладывать волосы. С таким алгоритмом сможет справиться каждая, а укладка – будет выглядеть на миллион.

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Как сделать профессиональную укладку дома

Перед тем, как начать укладывать волосы, их необходимо тщательно вымыть с любимыми средствами. После этого можно приступать к созданию укладки.

Так, сначала необходимо промокнуть волосы полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу, и слегка расчесаться. После этого надо обязательно нанести термозащиту, наклонить голову и начать сушить волосы феном. Парикмахер рекомендует начать сушить у корней, ведь обеспечит хороший объем. Когда прикорневая зона будет высушена, то стоит досушить всю длину волос, хорошо его расчесать и "протянуть" длину феном.

После этого надо поднять голову и пользоваться феном, направляя поток воздуха сверху вниз. На этом этапе следует пользоваться щеткой-брашем. Также с помощью расчески также надо приподнять корни и дотянуть их феном. С помощью браша можно уложить челку, если она есть.

Феном можно еще вытянуть волосы и подправить укладку.

Пошаговый план создания укладки: смотрите видео

К слову, немало пользователей были благодарны за такой подробный план, ведь это значительно упрощает процесс создания укладки.