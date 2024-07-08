Вигляд на мільйон: як зробити професійну укладку вдома

Укладка після салону має неймовірний вигляд. Однак повторити її самотужки вдома буває дуже складно.

Тому перукарка та стилістка вирішила поділитися детальним планом, як правильно вкладати волосся. З таким алгоритмом зможе впоратися кожна, а укладка – матиме вигляд на мільйон.

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Як зробити професійну укладку вдома

Перед тим, як почати вкладати волосся, його необхідно ретельно вимити з улюбленими засобами. Після цього можна розпочинати створення укладки.

Так, спочатку необхідно промокнути волосся рушником, щоб прибрати зайву вологу, та злегка розчесатися. Після цього треба обов'язково нанести термозахист, нахилити голову та почати сушити волосся феном. Перукар рекомендує почати сушити біля коренів, адже забезпечить гарний об'єм. Коли прикоренева зона буде висушена, то варто досушити всю довжину волосся, гарно його розчесати та "протягнути" довжину феном.

Після цього треба підняти голову й користуватися феном, направляючи потік повітря зверху вниз. На цьому етапі варто користуватися щіткою-брашем. Також за допомогою гребінця також треба припідняти корені та дотягнути їх феном. За допомогою браша можна вкласти гривку, якщо вона є.

Феном можна ще витягнути волосся та підправити укладку.

Покроковий план створення укладки: дивіться відео

До слова, чимало користувачів були вдячні за такий детальний план, адже це значно спрощує процес створення укладки.