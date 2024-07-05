Як розкрити потенціал власних пасом та правильно доглядати за ними, відповідно до структури, розповідаємо далі.

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Як доглядати за кучерявим волоссям

Тікток-блогерка @domi.ch_ ділиться на своїй сторінці порадами щодо того, як дбати про кучеряве волосся. Дівчина каже, що насправді часто пухнасті пасма – це кучері, які чекають, поки за ними будуть правильно доглядати.

Щоб розкрити потенціал локонів, вона радить після миття ще на вологе волосся нанести крем для кучерів, а потім стисканнями сформувати завитки.

Як доглядати за кучерявим волоссям: дивіться відео

Після цього тіктокерка рекомендує обережно забрати зайву вологу рушником та зафіксувати пасма гелем.

Сушити кучері вона пропонує за допомогою фену. Спочатку це треба робити звичайним способом, а коли пасма будуть сухими на 50% використати насадку "дифузор" для кращої укладки.

У результаті, за її інструкцією, мають вийти гарні та пружні кучері, які триматимуться кілька днів.