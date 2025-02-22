На то, как долго может носиться гель влияет много факторов. В частности, состояние ногтей, качество нанесения покрытия и уход, пишет 24 Канал.

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Какое количество времени держится педикюр гель-лаком

Педикюр гелем обычно лучше сохраняет свою устойчивость чем маникюр. Это связано с тем, что на ногти на ногах осуществляется меньше механических воздействий.



Сколько носится педикюр / Фото Pexels

В среднем, гель-лак на ногах может держаться 3 – 6 недель без видимых повреждений. Конечно, при условии, что не было травм или сильных нагрузок на ногти.

Есть аспекты на которые стоит обратить особое внимание:

Важно обращать внимание на состояние ногтей. Если гель-лак начал трескаться или появляются отслоения, это сигнал к тому, что его пора снимать.

В течение ношения гель-лака необходимо заботиться о гигиене ногтей и кожи, в частности использовать увлажняющие средства и регулярно осматривать покрытие на наличие повреждений. Если вы заметили небольшие дефекты или отслоение, лучше обратиться к мастеру для коррекции.

Ношение покрытия более 6 недель может привести к ослаблению ногтей.

Тесная обувь может создавать дополнительное давление на покрытие и ноготь.



Какое количество времени можно носить гель-лак на ногах / Фото Pexels

Обратите внимание! При определении срока носки педикюра в первую очередь нужно обращать внимание на время отрастания ваших ногтей. Если этот процесс происходит быстрее, стоит уменьшить интервал между процедурами.