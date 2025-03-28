Превращение на миллион: как изменилась 45-летняя женщина, которая впервые пришла в салон красоты

Когда-то в нулевых на телевидении были программы с перевоплощением женщин, над которыми работала целая команда профессионалов. В современном мире внешность женщины может измениться за один день, стоит ей лишь наведаться в салон красоты.

Бьюти-эксперт по перевоплощениям Екатерина Марченко уже создала несколько десятков невероятных перевоплощений женщин, которые демонстрирует в своем профиле, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу мастерицы.

Читайте также 5 стрижек для тонких волос, которые подойдут всем: визуально придадут объем

Перевоплощение 45-летней женщины

Героиней одного из последних перевоплощений стала 45-летняя женщина Наталья, которая много работает и никогда не посещала салоны красоты. От природы она является невероятно красивой, но очень комплексовала относительно своей внешности. Женщина воспитывает двух дочерей, для которых хочет быть примером женственности.

Наша цель была подобрать для нее нежный и одновременно изысканный образ, поскольку Татьяна очень хрупкая и утонченная женщина. Поэтому мы решили подобрать образ в стиле Old Money, который на наш взгляд максимально раскрывает ее внутреннюю красоту,

– говорится в заметке Екатерины Марченко.

Женщине подстригли и покрасили волосы, уложили в локоны, а визажисты сделали нежный макияж. Несовременный свитер и кардиган сменили на изысканное длинное платье с поясом, которое дополнили коричневое пальто, замшевые сапоги на каблуках и молочная сумка.

Перевоплощение Натальи: смотрите видео

Стоит отметить, что каждая женщина, которая мечтает об изменениях во внешности, должна решиться на поход в салон красоты, где профессионалы подчеркнут ее естественную красоту, освежат образ и вернут ощущение молодости.

Интересно! Овальная форма лица является наиболее универсальной для создания различных причесок. Какую стрижку подобрать – читайте в нашем материале.

Профессиональные стилисты и парикмахеры знают, как подобрать прическу, подходящий цвет волос и стиль, чтобы достичь эффекта омоложения и подарить женщине уверенность в себе.