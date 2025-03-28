Редкие и тонкие волосы могут быть от природы, однако хорошая новость заключается в том, что желаемый объем можно создать с помощью идеальной стрижки и определенных хитростей в укладке, пишет 24 Канал.

Читайте также Трендовые прически, которые идеально подойдут для овального лица

Правильный срез

Чтобы получить больший объем, стоит отдавать предпочтение коротким стрижкам. Они визуально делают волосы гуще и объемнее. Независимо от выбранной длины, попросите мастера сделать ровный краевой срез, без использования ножниц для филировки.

Kitty Cut

Такая стрижка имеет тонкие деликатные слои, которые придают волосам динамичности и структуры. Прическа подходит для волос средней длины, а в классическом варианте опускается до ключиц и достигает плеч.

Каре

Специалисты советуют для тонких волос стричь каре с плотным срезом. Благодаря этому волосы будут легко укладываться и лучше держать форму. Каре может быть разным – оставаться прямым или быть завитым в легкие волны.

Ідеальний образ починається з догляду за собою. Подаруй волоссю максимальну турботу, відновлюючи його зсередини та захищаючи від щоденних стресів разом з FORTESSE!

Во время укладки важно сделать прикорневой объем и зафиксировать прическу с помощью лака. Чтобы срез оставался правильным, обновляйте стрижку раз в 2 месяца.

Французский боб

Заметная часть волос этой стрижки лежит на скулах и придает объем нижней части стрижки. Эта прическа не требует выравнивания или укладки специальными средствами. Главной изюминкой является челка, благодаря чему этот боб и назвали французским, поскольку именно челка ассоциируется с парижанками.

Боб-каре

Прическа подходит для тех, кто хочет придать волосам дополнительный объем. Эту стрижку могут делать женщины любого возраста и формы лица. Плюсом стрижки является то, что она легко укладывается, поэтому не требует никаких навыков в стилизации.

Специалисты рассказали о несколько стрижек, которые будут популярными весь 2025 год. Среди них есть новые и интересные и уже привычные для нас прически. Больше читайте о них в нашем материале.