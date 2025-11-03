Из водительницы троллейбуса – в жену миллионера: невероятное перевоплощение 74-летней пенсионерки

Внешность человека можно изменить кардинально благодаря наряду, стрижке и макияжу. В старшем возрасте женщины часто выбирают для себя только соответствующую прическу, но если совместить все вместе, то можно получить невероятное перевоплощение.

Команда профессионалов прибегла к очередному перевоплощению 74-летней пенсионерки, водительницы троллейбуса, изменив ее внешность до неузнаваемости, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Екатерины Марченко.

Правильно подобранная стрижка, цвет волос, макияж и образ, создали необходимый эффект, который позволил женщине почувствовать себя очень особенной. Бьюти эксперт по перевоплощениям и владелица салона красоты Екатерина Марченко уже предоставила несколько десятков бесплатных перевоплощений женщинам, а ее каждая работа просто поражает.

Как изменилась 74-летняя пенсионерка?

Нина Витальевна стала 86-ой клиенткой, которой подарили бесплатное перевоплощение. По словам владелицы красоты, заявку на участие подала внучка, которая хотела сделать для бабушки настоящий праздник.

Мы не могли остаться в стороне. Потому что когда видишь человека, который несмотря на годы и испытания сохраняет улыбку, любовь к жизни и свет в глазах – хочется сделать для него что-то особенное,

– говорится в инстаграм-сообщении.

Екатерина Марченко рассказала, что для Нины Витальевны команда создала полностью новый стиль. Специалисты сделали современное окрашивание, которое легко поддерживать дома и подчеркнули цвет благодаря стрижке, которая добавляет легкости. За нежный и омолаживающий вид отвечал современный макияж.

Стилисты также подобрали для пенсионерки три разных образа на все случаи жизни – повседневный, вечерний и праздничный.

Как перевоплотилась пенсионерка: смотрите видео

