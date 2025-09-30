Эксперт по перевоплощениям Екатерина Марченко уже создала более 80 потрясающих перевоплощений женщин совершенно бесплатно, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу мастера.

Читайте также Подтянут лицо и уберут несколько лет: 3 удачные стрижки для тех, кому за 40

Команда профессионалов в салоне красоты Екатерины Марченко превращает женщин в настоящих красавиц. Женщина дарит возможность многим увидеть себя в зеркале совсем по-другому, а конечные перевоплощения действительно впечатляют.

Как изменилась 62-летняя учительница?

Ко Дню учителя Екатерина подарила вместе с командой новый образ учительнице из Любашевки Одесской области. В салон красоты обратилась ее дочь, с просьбой сделать маме настоящий праздник. Для героини создали четыре современных образа, впрочем помимо наряда особое внимание заслуживает смена прически и макияж.

Парикмахеры подстригли длинные волосы женщины и сделали молодежную стрижку ниже плеч с красивой челкой. Стилисты подобрали для учительницы стильную рубашку, юбку плиссе, пальто в клетчатый принт, серый сарафан и кожаные брюки. Визажисты подчеркнули черты лица с помощью красивого макияжа с акцентом на веках и губах.

Как изменилась внешность женщины: смотрите видео

Пример перевоплощения учительницы показывает, как изменение прически, макияжа и наряда абсолютно улучшает вид женщины. Хороший вид всегда добавляет уверенности в себе, а когда женщина нравится себе в зеркале, то перед ней открываются все двери в жизни.

Удлиненная челка, которая распределяется посередине лба идеально подходит для всех типов и длины волос, пишет издание In Journal. Поэтому женщинам старшего возраста не стоит бояться делать челку, поскольку она имеет немало преимуществ – освежает и омолаживает вид, а также скрывает возрастные изменения на лбу.

Какие прически омолаживают после 50 лет?