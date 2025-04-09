Женщина не узнала своего мужа в зеркале: впечатляющее перевоплощение супругов

Внешность любого человека можно изменить до неузнаваемости буквально за несколько часов пребывания в салоне красоты. Команда профессионалов тщательно подбирает стрижку, цвет волос, макияж и наряд так, чтобы женщина смогла почувствовать себя королевой.

Бьюти-эксперт по перевоплощениям Екатерина Марченко уже создала несколько десятков впечатляющих перевоплощений женщин, которые демонстрирует в своем профиле, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу мастерицы.

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Главными клиентами Екатерины являются женщины, впрочем на одно из перевоплощений в салон красоты пришли супруги, которые после "колдовства" экспертов не могли узнать себя в зеркале.

Перевоплощение супругов

Изменить свою внешность решила 64-летняя Антонина Викторовна и 70-летний Анатолий Николаевич, которые прожили вместе 45 лет. Пара имеет двоих детей и пятерых внуков.

К слову! Недавно героиней перевоплощения стала уборщица, которая изменилась до неузнаваемости.

"Всю жизнь они работали, чтобы предоставить детям лучшее будущее. Анатолий Николаевич работает и до сих пор несмотря на то, что уже пенсионного возраста. Также поражает что они до сих пор относятся друг к другу с невероятным теплом и любовью", – говорится в инстаграм заметке мастера.

По словам Екатерины Марченко, целью перевоплощения было показать мужчине и женщине, что жизнь прекрасна в любом возрасте. Парикмахеры освежили прически и цвет волос пары, а стилисты подобрали удачные и простые образы, которые их удачно подчеркнули.

Парное перевоплощение: смотрите видео

Изменение внешности человека имеет большое значение в его жизни. Новая стрижка, цвет волос и стиль одежды способны подарить женщине или мужчине возвышенность, уверенность в себе и даже подарить веру в собственные силы.