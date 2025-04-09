Б’юті-експертка з перевтілень Катерина Марченко вже створила кілька десятків вражаючих перевтілень жінок, які демонструє у своєму профілі, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку майстрині.

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Головними клієнтами Катерини є жінки, втім на одне з перевтілень в салон краси завітало подружжя, яке після "чаклувань" експертів не могли впізнати себе в дзеркалі.

Перевтілення подружжя

Змінити свою зовнішність вирішила 64-річна Антоніна Вікторівна та 70-річний Анатолій Миколайович, які прожили разом 45 років. Пара має двох дітей та п’ятьох онуків.

До слова! Нещодавно героїнею перевтілення стала прибиральниця, яка змінилася до невпізнання.

"Все життя вони працювали, щоб надати дітям краще майбутнє. Анатолій Миколайович працює і досі не дивлячись на те, що вже пенсійного віку. Також вражає що вони досі ставляться одне до одного з неймовірним теплом та любовʼю", – йдеться в інстаграм дописі майстрині.

За словами Катерини Марченко, метою перевтілення було показати чоловіку та жінці, що життя прекрасне у будь-якому віці. Перукарі освіжили зачіски й колір волосся пари, а стилісти підібрали вдалі та прості образи, які їх вдало підкреслили.

Парне перевтілення: дивіться відео

Зміна зовнішності людини має велике значення у її житті. Нова стрижка, колір волосся та стиль одягу здатні подарувати жінці чи чоловіку піднесеність, впевненість в собі та навіть подарувати віру у власні сили.