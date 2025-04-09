Как одеться на свидание: 5 самых красивых образов показывает Даша Квиткова

Перед свиданием у девушки всегда есть определенные волнения, поэтому выбор наряда может заставить изрядно понервничать перед шкафом. С наступлением весенне-летнего сезона, выбрать вещь будет намного легче, поскольку можно примерить всего лишь платье.

Платье – это именно тот вариант наряда, который выручает в любой момент, пишет 24 Канал. Независимо от того, в какое время состоится встреча – днем или вечер, платье способно добавить особого настроения и сделать свидание незабываемым.

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Даша Квиткова показывает образы для свидания

Инфлюенсер Даша Квиткова недавно стала лицом коллекции платьев от известного украинского бренда в коллекции WONÀ by WONÀ CONCEPT. Платья сочетают в себе изящество и смелые силуэты, чтобы стать нарядом для любого настроения и повода.

Палитра линейки балансирует между вневременной классикой и трендовыми оттенками сезона – от глубокого шоколадного до нежного розового.

Изящные платья макси и мини-длины отличаются элегантными силуэтами, плавными линиями и художественными акцентами – в частности, деталями юбок в виде цветов, что добавляют образам нотку современного искусства.

Также особое внимание уделено текстурам: от кружевных и атласных до сияющих пайеток, которые добавляют мерцающего шарма. Платья пошиты из органзы, бархата, стрейч-сетки и костюмной ткани, поэтому вместе создают изысканный баланс легкости и структуры.

Примеряя платья, стилисты поработали над прическами, чтобы создать полноценный образ, который можно будет сразу повторить. В розовом платье-бюстье Даша Квиткова решила предстать с пучком, в черном платье с тюльпанообразной юбкой инфлюенсерка красовалась с легкими локонами в голливудском стиле.



Даша Квиткова в стильных платьях / Фото WONÁ by Woná Concept



Даша Квиткова в изысканных платьях / Фото WONÁ by Woná Concept

Платье с розовой объемной юбкой Квиткова дополнила нежной прической с собранными передними прядями волос.



Даша Квиткова в стильных платьях / Фото WONÁ by Woná Concept

Для элегантного выхода с любимым советуем примерить черное платье с пайетками на бретельках, дополнив его изысканным колье и минималистичным пучком.



Даша Квиткова в изысканных платьях / Фото WONÁ by Woná Concept

На романтическое свидание можно надеть платье с кружевом и добавить шика благодаря передним закрученным прядям и легким волнам волос.



Даша Квиткова в стильных платьях / Фото WONÁ by Woná Concept

Недавно мы рассказали и показали в нашем материале о весенне-летних платьях 2025 года с пастельными оттенками, тюлевыми деталями, нежным сатином и стилем слип. Девушки в подборке точно найдут что-то для себя.