Этим летом его будут носить все модницы: популярное платье из 90-х снова в моде

В последнее время в моду снова возвращаются вещи, популярные в 90-х и в начале 2000-х. Среди них – платье с галтер-верхом.

Когда-то его обожали Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и Сара Джессика Паркер, а сегодня оно вновь появляется в гардеробах модниц, пишет ELLE.

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Что такое платье-халтер?

Это модель, в которой бретели завязываются или перекрещиваются на шее, поэтому плечи и спина остаются открытыми. Такой крой выглядит одновременно лаконично и эффектно: он акцентирует внимание на верхней части силуэта и визуально его удлиняет.

Сейчас дизайнеры дополняют эту модель драпировкой, выразительными вырезами, яркими принтами и другими акцентными деталями, которые прекрасно смотрятся в летних образах.

Многие бренды в этом сезоне делают ставку на лёгкие, воздушные платья длины миди и макси, которые красиво развеваются на ветру. В то же время мини-платья также остаются актуальными и продолжают появляться в коллекциях дизайнеров.

Примеры платьев с завязками на шее / Фото с Pinterest

Кстати, накануне мы писали о 6 платьях, которые стоит немедленно выбросить этим летом.

Какую обувь выбрать к платью с завязками на шее?

К платью-халтеру макси-длины хорошо подходят модные сейчас балетки.

Также хорошо будут смотреться вьетнамки на каблуке – тренд из 2000-х.

Еще один актуальный вариант — мюли, туфли с открытой пяткой.

Не теряют популярности и плоские сандалии в винтажном стиле. Их часто называют "бабушкиными", но сегодня они выглядят очень стильно и прекрасно сочетаются с платьями-галтер.