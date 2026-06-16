Колись її обожнювали Кейт Мосс, Наомі Кемпбелл і Сара Джессіка Паркер, а сьогодні вона знову з'являється у гардеробах модниць, пише ELLE.

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Що таке сукня галтер?

Це модель, у якій бретелі зав'язуються або перехрещуються на шиї, тому плечі та спина залишаються відкритими. Такий крій виглядає одночасно лаконічно й ефектно: він акцентує на верхній частині силуету та візуально його подовжує.

Зараз дизайнери додають до цієї моделі драпірування, виразні вирізи, яскраві принти та інші акцентні деталі, які мають гарний вигляд у літніх образах.

Багато брендів у цьому сезоні роблять ставку на легкі, повітряні сукні міді та максі довжини, що красиво розвіюються від вітру. Водночас мінісукні також залишаються актуальними й продовжують з'являтися в колекціях дизайнерів.

Приклади суконь галтер / Фото з Pinterest

До речі, напередодні ми писали про 6 суконь, які варто негайно викинути цього літа.

Яке взуття обрати до сукні галтер?

До сукні галтер максі довжини добре пасують модні зараз балетки.

Також гарно виглядатимуть в'єтнамки на підборах – тренд із 2000-х.

Ще один актуальний варіант – мюлі, туфлі з відкритою п'ятою.

Не втрачають популярності й пласкі сандалі у вінтажному стилі. Їх часто називають "бабусиними", але сьогодні вони виглядають дуже стильно та чудово поєднуються із сукнями-галтер.